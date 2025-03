Serie D. La Casatese Merate travolge 4-0 il Pro Palazzolo

La squadra di Commisso è ad una sola lunghezza dai play-off

In gol Gningue al 27′, Isella al 49′, Ferrante al 65′ e Diana all’83’

MERATE – Grande vittoria per la Casatese-Merate che abbatte con quattro reti una delle sue dirette rivali per i play-off: il Pro Palazzolo, attualmente quarta forza del Girone B di Serie D a quota 59. La formazione lecchese, sesta a 56, si riporta così a meno uno dal Calcio Desenzano, quinta a 57, che oggi ha perso fuori casa contro la capolista Ospitaletto per 2-1.

Nella gara odierna giocata al Cavalier Ferrario di Merate, la formazione di Commisso domina il campo impedendo agli avversari di costruire pericoli alla porta difesa Bragotto. I padroni di casa passano in vantaggio al 27′ con Gningue che infila Raimondi con un bel diagonale a giro.

Poi, nella ripresa arriva subito il colpo di testa di capitan Mattia Isella che incrementa il vantaggio dei suoi al minuto numero 49′. La Casatese-Merate prende ancora più campo e al 65′ cala il tris con Ferrante che colpisce di testa in area. Non è ancora finita e al 83′ arriva il poker con l’incursione del neo entrato Diana. L’attaccante classe 2003 fa passare la palla sopra la testa di un difensore avversario con un gran numero e buca la rete avversaria.

Soddisfatto il team manager Danilo Didoni: “Oggi gli abbiamo dato quattro schiaffi e messo una grade voglia in campo di conseguenza loro non hanno tirato in porta. La corsa per i play-off è più che mai accesa soprattutto adesso che mancano poche partite, noi dobbiamo metterci la grinta vista oggi e giocare ognuna di queste come se fosse una finale”.

“Sarà una settimana da tre gare perchè mercoledì c’è il recupero con il San Giuliano che si gioca a Verano Brianza e dove potremo recuperare punti e portarci davanti al Desenzano e allo stesso Palazzolo in terza posizione. Poi ci sarà il match domenica prossima col Chievo Verona”.