Serie D. La Casatese Merate vince 1-0 in trasferta contro il Cittadella Modena

La formazione lecchese sfrutta la superiorità numerica dopo l’espulsione di Mandelli a fine primo tempo

Decide la gara il colpo di testa di Citterio al 57′

MERATE – La Casatese Merate vince la sfida diretta contro il Cittadella Modena e si avvicina alla zona play-off. La squadra di Commisso è in sesta posizione nella classifica del Girone D di Serie D e ha tenuto il passo delle prime della classe, tutte vincenti tranne la Pro Sesto, nelle rispettive gare della settima giornata di campionato.

La partita dello stadio Mario Allegretti si accende al 15′ con la conclusione di Cericola (M) che D’Errico (C) devia in tuffo in calcio d’angolo. La replica della Casatese Merate arriva al 32′ con Goffi (C) che da dentro l’area piccola calcia a botta sicura trovando la pronta risposta della difesa modenese. Al 41′, il Cittadella Modena rimane in dieci per la doppia ammonizione di Mandelli.

In avvio di ripresa la squadra di Gori si rende pericolosa con il cross in area di De Dominicis (M) per l’incornata di Cericola (M) ma Rizq (M) sfiora appena e non riesce ad indirizzare in rete. La risposta della Casatese Merate è immediata e al 57′ va in vantaggio su un cross dalla sinistra per la testa di Citterio (C) che deposita in rete il pallone dello 0-1.

Il Cittadella Modena reagisce al 71′ con Piermaria (M) che s’inventa un tiro al volo dalla lunetta dell’area di rigore, trovando però la grande parata di D’Errico (C). Nel finale, all’84’ arriva anche l’espulsione diretta di un collaboratore dello staff tecnico dei padroni di casa. La partita si chiude all’89’ con il rosso diretto per il neoentrato Diana (C).

La Casatese Merate porta a casa una vittoria fondamentale per la sua classifica e la terza vittoria nelle ultime cinque giornate. Settimana prossima si gioca a Merate contro la Pro Patria, attuale seconda della classe dietro la Pistoiese.