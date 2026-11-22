Quarto successo consecutivo per la formazione lecchese

Mister Commisso: “Test di maturità superato, adesso andiamo avanti sul nostro percorso”

MERATE – La Casatese Merate conferma il buon periodo di forma mettendo a segno il quarto successo consecutivo impondosi sul campo del Tropical Coriano per 2-0. La partita è decisa dalle reti di Mungari al 23′ del primo tempo e di Menni al 56′. La formazione lecchese consolida così il quarto posto in classifica nel girone D di Serie D a quota 25 punti.

Commenta la prestazione odierna mister Joey Commisso: “Aver fatto 12 punti in quattro gare è sicuramente un bottino importante. Oggi è stata una sfida da non sottovalutare contro una squadra che non aveva niente da perdere e che voleva fare punti. Noi però abbiamo superato questo test di maturità, a parte i primi minuti in cui abbiamo concesso loro un’occasione abbiamo gestito bene la gara”.

“Abbiamo perso quattro gare in questo campionato ma da quelle sconfitte abbiamo imparato molto. I ragazzi oggi, ma anche tutta la settimana, sono stati impeccabili. Mungari sta trovando sempre più spazio e oggi è andato di nuovo a segno. La rosa si mette sempre a disposizione con grande competitività”.

Il tecnico sottolinea che il vero volto della Casatese Merate è quello che si vede ogni domenica in campo: “Ci sono sia pregi e difetti di questa squadra, è ancora un gruppo nuovo e non si può avere tutto subito. A livello di gruppo sono molto uniti e non ci vogliamo montare la testa. Adesso pensiamo alla sfida con il Pontedera che sarà davvero impegnativa”.