Serie D. La Casatese-Merate vince 2-1 in trasferta contro la Castellanzese

La formazione di Commisso conquista l’11° risultato utile consecutivo

In gol Gningue al 11′, pareggia Rusconi al 61′, la chiude Goffi al 93′

MERATE – Continua la striscia positiva per la Casatese-Merate di mister Joey Commisso che mette a segno l’undicesimo risultato utile consecutivo vincendo per 2-1 in trasferta contro la Castellanzese. I lecchesi mantengono la quarta posizione nel Girone B e accorciano di due punti sul Brusaporto che perde 1-0 in casa contro il Caldiero Terme.

Una partita subito combattuta tra le due formazioni in campo al Comunale di Castellanza, la formazione ospite ha una grande occasione in apertura con Avinci che è ben contenuto dalla difesa avversaria. La Casatese passa in vantaggio al 11′ con una perla di Gningue che rientra dalla destra, supera il diretto avversario e la mette a giro sul palo lontano.

I padroni di casa reagiscono con il colpo di testa di Gritti che finisce di poco a lato e la conclusione alta nel finale di tempo di Merkaj. Nella ripresa i neroverdi trovano il gol del pareggio con Rusconi al 61′ lasciato troppo libero di colpire in mezzo all’area.

Mister Commisso cambia modulo inserendo Braida al posto di Kaire già ammonito, e il numero 17 sfiora di nuovo la magia colpendo l’incrocio dei pali. La Casatese-Merate continua ad attaccare nel filale e al terzo angolo consecutivo va a segno con Goffi al 93′ che schiaccia in rete di testa la palla del definitivo 2-1.

“Una vittoria importate – commenta il team manager Danilo Didoni – contro una formazione tosta. La partita l’abbiamo fatta noi avendo avuto più occasioni. Grande impegno da parte della squadra che porta a casa l’11° risultato utile. Siamo contenti che sono rientrati tre titolari che abbiamo avuto per tre settimane. Adesso pensiamo alla prossima che è contro la Vogherese che sarà una sfida altrettanto impegnativa”.