Serie D. La Casatese-Merate vince ancora e raggiunge il terzo posto

La Casatese-Merate passa dal sesto al terzo posto in una settimana: play-off sempre più concreti

Il gol di Gnigne al 71′ decide la partita contro il Chievo Verona

MERATE – Terza vittoria consecutiva nel giro di una settimana per la Casatese-Merate di mister Joey Commisso. Infatti, dopo la roboante vittoria per 4-0 contro la Pro Palazzolo e il successo nel recupero infrasettimanale col San Giuliano City targato Mendola, oggi i lecchesi hanno portato a casa altri tre punti nella trasferta di Sona contro il Chievo Verona grazie al gol di Gningue al 26′ della ripresa.

Una partita molto condizionata dallo stato del campo e dal vento forte dove gli ospiti hanno avuto due importanti chances di passare in vantaggio nel primo tempo. Una con Losa che, dopo aver dribblato il diretto avversario, spara alto a tu per tu col portiere di casa. Ed un’altra con Gningue che tira a porta a sguarnita ma il pallone viene salvato sulla linea.

Nella ripresa la Casatese-Merate ha continuato a spingere e trovato la rete al 26′: cross dalla destra per Goffi che la spizza il quanto che basta per favorire il tocco vincente di Gnignue che raggiunge la quota di 13 reti stagionali.

La formazione di Commisso è ora al terzo posto in classifica a quota 62 a pari punti con la Pro Palazzolo quarta ed a meno due dalla Folgore Caratese, seconda. Mancano solo quattro incontri al termine del campionato che sono in ordine con: Breno, Varesina, Calcio Desenzano e Sant’Angelo.

I match con Varesina e Desenzano saranno dei veri e propri scontri diretti per giocarsi l’accesso ai playoff, come spiega mister Joey Commisso: “Sappiamo che è un calendario difficile ma dobbiamo affrontare ogni partita al massimo per fare più punti possibili. Tutte le nostre future avversarie, infatti, sono nella parte sinistra della classifica e non da sottovalutare. Innanzitutto, dobbiamo recuperare da questo mini ciclo di tre partite nel giro di una settimana che sono state dispendiose dal punto di vista atletico e ricaricare le batterie per questo rush finale”.

“Oggi era una partita importante anche per non fare rientrare proprio il Chievo nella corsa play-off e abbiamo vinto con merito. Non abbiamo subito pericoli da parte dei nostri avversari eccetto un tiro nella ripresa ed abbiamo gestito bene il gioco”.