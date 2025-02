Serie D. Larga vittoria per la Casatese Merate che batte Magenta 5-1

La Casatese Merate ritrova il successo con una pioggia di gol

In rete: Gningue al 6′, Goffi al 18′, Ferrante al 30′; nella ripresa ancora Goffi al 51′ e Doria al 73′

CASATENOVO – La Casatese-Merate dopo la beffa di settimana scorsa contro il Vigasio si è ripresa alla grande con la vittoria odierna contro il Magenta, match terminato 5-1 per i lecchesi. I tre punti permettono ai ragazzi di Commisso di restare agganciati al treno dei play-off del Girone B di Serie D dove dalla seconda alla sesta posizione ci sono solo due lunghezze di distanza.

La trasferta di Magenta è stato un vero e proprio dominio della Casatese-Merate che si è portata subito in vantaggio al 6′ con Gningue che ha messo in rete un bel cross di Carannate. Il raddoppio è arrivato poco dopo al 18′ grazie ad un’azione corale degli ospiti ben finalizzata da Goffi. Poi, al 30′ è arrivato anche il gol di testa di Ferrante. Primo tempo finito col parziale di 3-0 per i lecchesi

Nella ripresa i rossoblu non si sono risparmiati nella difesa del risultato ma, hanno trovato altre due reti: la prima ancora con Goffi che al 51′ si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto mettendo dentro la palla respinta dal portiere avversario. La seconda marcatura è arrivata con un’azione personale di Doria, al 73′. Nel finale a tabellino il gol dei padroni di casa di Raso all’89’.

Commenta la vittoria mister Commisso: “Siamo contenti perchè abbiamo accettato l’errore che avevamo fatto nella scorsa gara, e confluito le energie nel fare bene oggi. Abbiamo fatto una bella partita da squadra, mi è particolarmente piaciuto il primo gol di Goffi arrivato grazie ad una costruzione di gioco corale poi, finalizzato dal classe 2004 che si era sbloccato settimana scorsa ed oggi ha segnato un doppietta”.

“Siamo tutti lì in classifica, sarà sicuramente una lotta fino all’ultimo punto dopo punto tra le prime sette. Noi stiamo facendo il nostro meglio per continuare a rimanere in alto. Oggi ha perso il Desenzano su cui abbiamo guadagnato punti e anche il Chievo che ha perso contro il Fanfulla che sarà la nostra prossima avversaria in campionato, non dobbiamo sottovalutarla anche se è indietro in classifica”.