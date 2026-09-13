Serie D. Pareggio esterno per la Casatese Merate contro la Solbiatese

Primo pareggio stagionale per la formazione lecchese che sale a quattro punti

Espulso Montesano nella ripresa, ma i biancorossi reagiscono e portano a casa un punto dal Chinetti

SOLBIATE ARNO – La Casatese Merate torna dallo stadio Felice Chinetti con un pareggio a reti inviolate contro la Solbiatese, al termine di una sfida intensa e dai due volti. La formazione guidata da mister Giuseppe Commisso resiste per oltre un tempo in inferiorità numerica – a causa dell’espulsione di Andrea Montesano – confermando i progressi sul piano della tenuta mentale e della reattività.

Il primo tempo scorre sui binari dell’equilibrio. Le due squadre si affrontano con grande attenzione tattica, concedendo pochissimo negli ultimi metri. I padroni di casa si fanno vedere con Scapinello, mentre la Casatese risponde con Gningue, fermato solo da un intervento attento del portiere locale.

Sul finire della prima frazione di gioco è il portiere biancorosso Leonardo D’Errico a blindare il risultato con una parata straordinaria su Martinez, salvando la porta da una situazione insidiosa.

Nella ripresa cambia il copione: i biancorossi alzano il baricentro e provano a pungere con Bertoni e Gningue, ma al minuto decisivo della svolta arriva il cartellino rosso per Montesano per un intervento giudicato falloso dal direttore di gara.

Lontani dal subire il contraccolpo psicologico, i ragazzi di Commisso tirano fuori il carattere e in inferiorità numerica danno il meglio, sfiorando il vantaggio con Corno e Goffi. Nel finale la Solbiatese cresce e colpisce una clamorosa traversa su calcio piazzato con Scapinello, ma i biancorossi mantengono lucidità fino al triplice fischio.

Un pareggio prezioso che porta i lecchesi a quota quattro punti in classifica dopo due giornate. Ora la testa va subito al primo turno infrasettimanale di Serie D: mercoledì al Cavalier Ferrario arriverà il Sant’Angelo.