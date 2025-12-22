Serie D. Pareggio senza reti tra Casatese-Merate e Leon

La Casatese-Merate porta a casa il 15° risultato utile consecutivo

“Annata straordinaria, siamo pronti a ripeterci nel 2026”

MERATE – La Casatese-Merate chiude il girone d’andata al quarto posto in classifica e in piena zona play-off. C’è molto equilibrio ai vertici del Girone B di Serie D in cui dalla prima alla quinta passano solamente sei punti, la formazione di Commisso tra le squadre di testa è quella che ha pareggiato di più e perso di meno perchè l’unica sconfitta è arrivata alla seconda giornata contro il Chievo Verona, poi una striscia positiva di 15 risultati utili.

Nell’ultimo turno l’undici lecchese ha pareggiato 0-0 contro il Leon a Vimercate. Partita ad alto ritmo, ma avara di emozioni. Il primo tiro arriva al 10′ da calcio d’angolo con Gozzo (L) che calcia un pallone rasoterra ma la palla va alta sopra la traversa. Gli ospiti ci provano con Isella (C) al 18′, una bella conclusione deviata in angolo. Al 25′, il portiere Lionetti (C) salva il risultato parando un tiro ravvicinato di Mascheroni (L).

Nella ripresa squadre compatte e poche azioni da gol. La prima è per il Leon al 21′ quando Gozzo (L) da centrocampo prova a sorprendere il portiere rossoblù che para con facilità. Al 85′, il colpo di testa di Ferrante (C) da calcio d’angolo sfiora il palo alla destra del portiere di casa. La Casatese chiude in attacco ma non trova il gol del vantaggio.

Mister Joey Commisso commenta la sfida odierna e il percorso della Casatese-Merate fino ad oggi: “Una partita difficile come ci aspettavamo, in cui abbiamo fatto maggiore fatica nel primo tempo poi nel secondo tempo una gara più equilibrata. C’è del rammarico perchè le occasioni più nette le abbiamo avute noi”.

“A parte il risultato di oggi, rimangono i 15 risultati utili consecutivi che sono un traguardo importante al termine di un grande girone d’andata. Se guardiamo tutto il 2025 questa squadra ha realizzato 38 punti nel ritorno della passata stagione e 30 in questo. In totale sono 68 punti in 36 partite e sono dei numeri importanti che devono rendere orgogliosi questa rosa. Ora questa mini pausa ci permetterà di ricaricare le pile per un 2026 ancora migliore.”