Serie D. Pareggio senza reti tra Casatese-Merate e Varesina

Terzo pareggio nelle ultime cinque gare per mister Commisso

La Casatese-Merate mantiene il quarto posto del Girone B

MERATE – Cambia poco ai vertici del Girone B di Serie D dove la Casatese-Merate mantiene saldo il quarto posto in classifica alle spalle di Chievo, Folgore e Brusaporto grazie al pareggio esterno contro la Varesina. La formazione lecchese, però, deve guardasi alle spalle perchè Milan Futuro e Villa Valle sono solo ad una lunghezza di distanza e settimana prossima a Merate ci sarà lo scontro diretto contro la formazione bergamasca.

Nella partita odierna, valida per l’11° turno di campionato, gli ospiti hanno creato maggiori pericoli ma non sono riusciti a sbloccare il risultato. Nel primo tempo, la Varesina si salva al 10′ quando la punizione di Mendola si stampa sulla traversa, nel proseguo dell’azione la Casatese va in gol con Pozzoli ma l’arbitro annulla per fuorigioco. La squadra di Commisso domina il gioco ed ha diverse occasioni per passare in vantaggio: prima con il colpo di testa di Milani che sfiora la porta, poi con le conclusioni di Ndao e Avinci che non vanno a segno.

Gioco interrotto per 25 minuti ad inizio ripresa per l’infortunio alla caviglia di uno dei due guardalinee che viene sostituito. Il portiere di casa è il vero protagonista della seconda frazione di gioco con vari interventi miracolosi davanti alla porta: al 75′ respinge coi piedi la conclusione di Avinci, all’84’ devia il tiro di Ndao sulla traversa e nel recupero salva ancora su Avinci.

Terzo pareggio nelle ultime cinque giornate per la Casatese-Merate che non soddisfa il team manager Danilo Dinoni: “Peccato perchè abbiamo dominato la partita, purtroppo abbiamo sprecato una marea di occasioni, inoltre ci hanno annullato un gol ingiustamente. Avevamo fuori un paio di elementi importanti davanti come Isella e Gningue, entrambi dovrebbero rientrare settimana prossima, per Ferrante in difesa ci vorrà più tempo. Oggi comunque abbiamo concesso pochissimo e adesso pensiamo alla prossima che sarà in casa contro il Villa Valle”.