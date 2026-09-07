Serie D. Prima vittoria stagionale per la Casatese Merate: Arconatese sconfitta 2-1

Esordio vincente per i biancorossi al Ferrario nella prima giornata di campionato
In rete Giangaspero (A) al 46′; pareggia Isella (C) al 49′ e la ribalta l’ex Lecco Meleddu (C) all’82’
MERATE – Parte con una vittoria la stagione in Serie D 2026/27 della Casatese Merate che supera l’Arconatese 1926 vincendo 2-1 al Cavalier Ferrario di Merate. Dopo una prima frazione chiusa in equilibrio, i biancorossi ribaltano il risultato nella ripresa, imponendo il proprio gioco e capitalizzando le occasioni costruite.
La partita si accende fin dalle battute iniziali. Dopo una prima fase di studio, al 5′ Diana (C) si rende pericoloso con una discesa conclusa con un tiro di poco alto sopra la traversa. Gli ospiti rispondono al 10′ con una manovra conclusa male nell’ultimo tocco. Al 15′, la punizione dal vertice di Diana (C) è deviata in angolo dalla difesa ospite.
Gli ospiti trovano anche la via del gol al 16′ con il numero 9, ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco. La Casatese Merate insiste: al 21′ Gningue (C) impegna il portiere ospite con un tiro, e poco dopo arriva una parata sulla spizzata in area piccola di Diana (C).
I padroni di casa continuano a premere: al 31′ un colpo di testa di Montesano (C) su corner termina di poco alto. Nel finale di tempo, tuttavia, è l’Arconatese 1926 a passare in vantaggio: al 46′ arriva la discesa corale finalizzata da Giangaspero (A), che manda le squadre negli spogliatoi sull’uno a zero per gli ospiti.
La reazione dei biancorossi a inizio secondo tempo porta subito risultati e al 49′ la Casatese Merate trova il pareggio: assist di Losa (C) per Isella (C), che insacca con un tiro dal limite dell’area piccola. La squadra di casa spinge alla ricerca del raddoppio con Menni (C) che al 51′ colpisce la traversa.
Al 59′ Crotti (C) si rende protagonista con una discesa conclusa con un tiro alto. La spinta offensiva continua: al 64′ Diana (C) impegna nuovamente l’estremo difensore con una conclusione facile. Mentre al 67′ una deviazione di testa della difesa ospite si stampa sul palo alla destra del portiere. Le azioni offensive dei padroni di casa vengono premiate all’82’: Meleddu (C) tira dal limite, colpisce la traversa e il pallone si insacca in rete per il due a uno.
Nei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro la Casatese Merate gestisce il vantaggio senza rischi, conquistando i tre punti e la prima vittoria stagionale. Soddisfatto mister Joey Commisso: ” Buona la prima, finalmente ce l’abbiamo fatta. Penso che siamo andati sotto immeritatamente, per un nostro errore grossolano”.
“Questo precampionato ci ha contraddistinto con tanti errorini che hanno regalato i gol agli avversari. Oggi l’ingenuità del gol subito ci ha creato qualche difficoltà, ma la squadra ha reagito nel modo giusto, realizzando il pareggio e poi ha cercato la vittoria. Forse ci siamo abbassati un po’ troppo nel finale, ma c’era grande caldo e i ragazzi hanno speso tanto”.
“Per un gruppo nuovo è importante trovare la vittoria per fare strada, i ragazzi oggi si sono meritati il successo e hanno il diritto di goderselo per l’impegno che ci stanno mettendo fin dal primo giorno. Sono contento, ma vediamo che la strada è ancora lunga: sabato prossimo abbiamo un’altra partita importante contro Solbiatese”.
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