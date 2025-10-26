Serie D. Un punto a testa tra Casatese-Merate e Brusaporto

Settimo risultato utile per la formazione lecchese

Alla rete di Gningue al 29′, risponde Siani al 37′

MERATE – Una classifica molto corta quella ai vertici del Girone B di Serie D, a parte il Chievo che sta pian pian prendendo il largo a quota 22 punti, dietro ci sono sei squadre appaiate in soli tre punti a giocarsi la postazione play-off: dal Villa Valle secondo a 17 al Milan Futuro settimo a 14.

La Casatese-Merate è tra queste anche se oggi è scivolata al sesto posto a causa del pareggio esterno per 1-1 sul campo del Calcio Brusaporto, altra contendente nei piani alti.

Una sfida combattuta con i ragazzi di mister Joey Commisso che va per prima in vantaggio con la rete di Gnignue, al 27′, che su una grande imbeccata di Avinci calcia di sinistro mettendola alla spalle di Taramelli. Poco dopo al 37′, il padroni di casa trovano il pareggio sfruttando una bella ripartenza finalizzata da Siani che anticipa l’intervento del diretto avversario in area.

Nella ripresa regna l’equilibro con il Brusaporto che gestisce maggiormente il possesso palla mentre la Casatese-Merate ci prova in contropiede ed l’occasione d’oro capita sui piedi di Braida che fallisce il colpo.

Mister Commisso commenta la gara: “Ci portiamo a casa un buon punto su un campo difficile, peccato per il pareggio che è arrivato su una leggerezza difensiva. Comunque continuiamo la nostra striscia positiva di risultati contro un avversario importante che sta facendo altrettanto bene a livello di continuità in campionato”.

“Ora ripartiamo accettando il risultato e preparando la gara di settimana prossima che sarà contro la nostra bestia nera, la Nuova Sondrio, che ci ha buttato fuori ad inizio stagione dalla Coppa. Non dobbiamo pensare al passato ma solo ai tre punti e fare un’ottima prestazione”.