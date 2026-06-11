Si è concluso il Campionato Regionale Csi di atletica, argento per il Gs Virtus Calco

Terza e ultima prova, domenica scorsa, a Casalmaggiore
I lecchesi della Virtus Calco vincono 12 gare nell’ultima giornata
CASALMAGGIORE (CR) – Si è concluso il 39° Campionato Regionale Csi di atletica Leggera con la terza e ultima prova che va ai mantovani del Circolo Anspi La Vigna con 2.975 punti, i lecchesi del Gs Virtus Calco devo arrendersi con 1.737 punti, chiude al terzo posto l’Atletica Ravello (Mi) con 1.606 punti. Sfiora il podio il Team Alto Lambro con 1.429 punti, 13° posto per la Polisportiva Bernate con 368 punti, 17° posto la Polisportiva Bellano con 173 punti.
Il trofeo finale va ai mantovani del Circolo Anspi La Vigna con 205 punti di giornata, secondo posto per il Gs Virtus Calco con 200 punti, chiudono il podio i milanesi dell’Atletica Ravello con 184 punti, bene anche il Team Alto Lambro quinto posto con 176 punti.
A Casalmaggiore, individualmente, la Virtus Calco vince 12 gare, 6 per il Team Lambro, 2 per la Polisportiva Bernate, 1 per la Polisportiva Bellano.
Tutti i podi dei lecchesi
- Dis. Intell, Relazione Adulti:
Getto del peso-3° Mattia Cazzola 6,73m (Team Alto Lambro).
- Cucciole A
50m-1^ Ginevra Pelizzoli 8”32 (Virtus Calco).
Getto del peso-2^ Ginevra Pelizzoli 8,10m (Virtus Calco).
- Esordienti
50m-1^ Viola Colombo 7”98 (Virtus Calco).
Salto in lungo-2^ Viola Colombo 4,14m (Virtus Calco).
- Ragazze/i
60hs-1^ Lavinia Origo 9”64 (Virtus Calco), 3^ Nora Galbusera 10”8 (Virtus Calco).
60hs-2° Prosper Jolli 9”72 (Team Alto Lambro), 3° Dario Ghislandi 9”80 (Virtus Calco).
Getto del peso-1° Riccardo Fossati 10,81m (Team Alto Lambro).
- Cadette/i
80hs-2^ Anna Colombo 14”08 (Virtus Calco), 3^ Martina Pelizzoli 14”95 (Virtus Calco).
Salto in lungo-2^ Anna Colombo 4,72m (Virtus Calco).
100hs-1° Mattia Bonfanti 15”78 (Virtus Calco), 3° Leonardo Gioiosa 16”40 (Team Alto Lambro).
Getto del peso-1° Riccardo Ghezzi 9,36m (Virtus Calco).
- Allieve/i
800m-2^ Linda Cattaneo 2’44”06 (Polisportiva Bernate).
Salto triplo-1^ Matilde Beretta 11,08m (Virtus Calco), 2^ Serena Viganò 9,52m (Team Alto Lambro).
200m-1° Cristian Pasquale 22”96 (Team Alto Lambro).
Lancio del disco-3° Loris Rigamonti 21,81m (Team Alto Lambro).
Salto triplo-2° Riccardo Perego 11,64m (Virtus Calco).
- Juniores
200m-3^ Yacine Diaw 28”42 (Virtus Calco).
Lancio del disco-2^ Eleonora Pozzi 21,90m (Team Alto Lambro).
Salto triplo-1^ Yacine Diaw 10,09m (Virtus Calco).
800m-3° Corrado Balloni 2’06”08 (Team Alto Lambro).
Getto del peso-2° Lorenzo Minuti 8,01m (Team Alto Lambro).
Salto in alto-2° Corrado Belloni 1,50m (Team Alto Lambro).
- Seniores
800m-1^ Giulia Cristina Rota 2’17”09 (Polisportiva Bernate).
Lancio del disco-3^ Anna Preda 17,66m (Virtus Calco).
200m-3° Giacomo Maggioni 23”45 (Virtus Calco).
800m-3° Luca Codara 2’10”55 (Virtus Calco).
Lancio del giavellotto-2° Cesare Fumagalli 40,55m (Virtus Calco).
Salto in alto-1° Giacomo Maggioni 1,70m (Virtus Calco).
- Amatori A
800m-1^ Laura Joanna Luczak 2’35”04 (Virtus Calco).
Lancio del disco-1^ Viviana Maria La Pina 22,04m (Team Alto Lambro).
200m-1° Riccardo Santi 24”64 (Team Alto Lambro).
Salto in lungo-1° Riccardo Santi 4,83m (Team Alto Lambro).
- Amatori B
200m-2^ Alice Maria Jhoanna Casonato 32”85 (Team Alto Lambro), 3^ Michela Gerosa 34”38 (Team Alto Lambro).
800M-1^ Cinzia Beccalli 2’50”07 (Virtus Calco), 3^ Lucia Aldeghi 3’09”22 (Virtus Calco).
Lancio del disco-3^ Elena Pozzoli 16,65m (Team Alto Lambro).
Salto in lungo-1° Luca Perego 5,12m (Virtus Calco).
- Veterane/i A
Lancio del disco-2^ Paola Balbiani 18,61m (Polisportiva Bellano).
- Veterane/i B
200m-1^ Maria Grazia Zuliani 31”57 (Polisportiva Bernate), 3^ Marina Conti 40”92 (Team Alto Lambro).
800m-1^ Maria Pia Bonanomi 3’33”35 (Virtus Calco).
Lancio del disco-2^ Piera Balbiani 16,44m (Polisportiva Bellano).
200m-1° Giuseppe Piva 29”69 (Polisportiva Bellano), 3° Dario Benatti 33”35 (Virtus Calco).
800m-3° Luigi Brambilla 3’09”00 (Polisportiva Bernate).
Lancio del giavellotto-1° Federico Sala 25”74 (Team Alto Lambro), 3° Giuseppe Piva 22,31m (Polisportiva Bellano).
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