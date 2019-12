Sport Specialist festeggia il Natale con la Night Christmas Run

Sport e solidarietà, appuntamento il 17 dicembre alle 20

Partenza dal negozio di Bevera di Sirtori. 5 o 10 chilometri, scegli tu

SIRTORI – E’ tempo di Natale e df-Sport Specialist lancia una nuova iniziativa per stare insieme e scambiarsi gli auguri strizzando un occhio alla solidarietà. Martedì 17 dicembre arriva la Night Christmas Run: “Cammina, corri e vivi con noi il Natale. 5 o 10 km: scegli tu”. La quota d’iscrizione, 5 euro, sarà devoluta in beneficenza alla Cooperativa Sociale Onlus Arcobaleno. L’iscrizione (gratis per i bambini fino a 12 anni accompagnati da un genitore) comprende: assicurazione, ristoro, un gadget luminoso e l’immancabile cappello di Babbo Natale.

Si tratta di una manifestazione non competitiva a passo libero rivolta anche alle famiglie (si consiglia l’utilizzo di una pila frontale), un momento per fare festa insieme, all’arrivo sarà allestito un ricco buffet. Ritrovo alle 19 presso il negozio df-Sport Specialist di Bevera di Sirtori, iscrizioni fino alle 19.45, partenza alle 20. “Vi aspettiamo numerosi per vivere con noi la magia del Natale!”

LA LOCANDINA DELLA NIGHT CHRISTMAS RUN