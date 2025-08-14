Strapagnano 2025. Torna la tradizionale marcia non competitiva tra le colline della Brianza

Una giornata all’insegna dello sport, della natura e della comunità

L’evento si terrà il 31 agosto

MERATE – Tutto pronto per la 17esima edizione della “Strapagnano”, l’evento podistico non competitivo che ogni anno richiama centinaia di appassionati tra le colline e i sentieri della Brianza.

La marcia, ormai appuntamento fisso nel calendario sportivo locale, si snoderà lungo percorsi immersi nella natura, attraversando non solo il territorio di Merate ma anche quelli dei Comuni limitrofi di Olgiate Molgora, Montevecchia, Missaglia, La Valletta Brianza, Cernusco Lombardone e il suggestivo Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone.

La manifestazione ludico-motoria prenderà il via e si concluderà presso l’Oratorio di Pagnano, punto nevralgico dell’evento, dove saranno organizzati tutti i servizi e le attività a supporto dello svolgimento della giornata.

La Strapagnano, animata da un forte spirito di aggregazione e condivisione, è una festa partecipata che coinvolge attivamente tutta la cittadinanza.

L’evento si terrà il 31 agosto, con partenza libera dalle 7:30 alle 9:30, ed è aperto a tutti, senza limiti di età.

Per info e iscrizioni: www.acpagnano.it; podistica@acpagnano.it

LOCANDINA-STRAPAGNANO