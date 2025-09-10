Team Alba Orobia Bike. Alma Castellucci campionessa regionale Mtb

Castellucci si è distinta chiudendo al terzo posto nella categoria Women Junior

Le eccellenze lecchesi brillano tra Marathon Bike, Campionati Italiani e gare giovanili regionali

ROBBIATE – Unica rappresentante lecchese alla classica Marathon Bike della Brianza, disputata a Casatenovo, Alma Castellucci si è distinta chiudendo al terzo posto nella categoria Women Junior e conquistando il titolo provinciale FCI di Lecco nella specialità.

In Valle d’Aosta, a Saint Nicolas, si è svolta una due giorni di gare nazionali di grande rilievo. Sabato e domenica erano in programma due eventi di rilievo: sabato si è svolto il Campionato Italiano Team Relay (staffetta) per comitati regionali. In gara con i colori della Lombardia 2, Davide Grigi (quartetto composto da Signorelli, Pinna e Maifrè) ha chiuso al quarto posto. Il biker brianzolo è stato coinvolto in una caduta subito dopo la partenza; nonostante il dolore, è risalito in sella, ma l’incidente lo ha costretto a rinunciare alla gara di cross country di domenica.

Per quanto riguarda i Giovanissimi (7-12 anni), l’appuntamento è stato a Goito. Diversi atleti sono stati convocati nella rappresentativa del Comitato FCI di Lecco per la competizione regionale svoltasi in provincia di Mantova. Tutti hanno dimostrato grande impegno e si sono distinti in gara. Nella prova del Team Relay (staffetta), Lecco 2 ha concluso al sesto posto assoluto, ottenendo il secondo posto nella propria batteria di semifinale, mentre Lecco 1 si è piazzata settima nella semifinale.

Nella prova di cross country, nei G6 (12 anni) Gabriele Poletto si è classificato undicesimo. Nei G5 (11 anni), Valentino Giovanni Casiraghi ha conquistato la settima posizione, mentre Gabriele Passoni ha chiuso dodicesimo.

Nei G4 (10 anni), diciannovesimo posto per Ivan Parlato. Nei G3 (9 anni), ottimo terzo posto per Marco Poletto, con Ruggero Valtolina quindicesimo. Nei G2 (8 anni), medaglia di bronzo per Ettore Riva e brillante quinto posto per Simone Liam Facconi. Nei G1 (7 anni), Samuele Giordano ha chiuso quindicesimo. In campo femminile, Chloe Galbiati ha ottenuto un ottimo sesto posto nella categoria G4 (10 anni).

Nelle diverse classifiche, il Comitato di Lecco si è posizionato secondo nella prova maschile, quinto in quella femminile, chiudendo al quarto posto nella classifica generale.