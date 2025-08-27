Team Alba Orobia Bike. Doppio appuntamento agonistico

Atleti in gara tra Collepietra (BZ) e Musiera (TN)

Davide Grigi conquista il secondo posto tra gli Allievi al Top Class altoatesino

ROBBIATE – Nel fine settimana alcuni atleti del Team Alba Orobia Bike di Robbiate sono stati protagonisti in due importanti gare di cross country. Sabato si è corso a Collepietra (BZ), sede della Top Class regionale, valevole per l’assegnazione delle maglie di campione altoatesino di cross country e per l’acquisizione di preziosi punti validi per la Mtb Raiffeisen Südtirol Cup. Il percorso, tecnico e impegnativo, misurava 3,8 chilometri con 150 metri di dislivello, da ripetere più volte in base alla categoria.

Ottima la prova di Davide Grigi, che conquista un brillante secondo posto tra gli Allievi del primo anno (15 anni). Andrea Benatti sfiora la top ten, chiudendo in undicesima posizione tra gli Esordienti del secondo anno (14 anni), portando comunque a casa punti importanti per la classifica. Buona anche la prestazione di Alexandru Tatomir Barbu, quindicesimo tra gli Esordienti del primo anno (13 anni), anche lui a punti.

Domenica il calendario nazionale FCI ha fatto tappa a Musiera di Telve Valsugana (TN), dove si è disputato il cross country nazionale valido per il Campionato Italiano Giovanile di Società.

Tra gli Esordienti del secondo anno (14 anni), buona prestazione per Raffaele Doniselli, che chiude al sedicesimo posto, seguito da Andrea Benatti, 31°. Nella categoria Allievi del primo anno (15 anni), Gabriele Bonfanti conquista un positivo 24° posto, che gli vale punti importanti per la classifica. Tra gli Esordienti del primo anno (13 anni), Alexandru Tatomir Barbu termina la gara in 42esima posizione.