Team Alba Orobia Bike: Ettore Riva nuovo campione regionale di Xc Eliminator

Davide Grigi – cat. Allievi I anno – torna alla vittoria nella Top Class regionale di cross country

Simone Scaccabarozzi nono nella classifica generale del Criterium della Provincia di Lecco

ROBBIATE – Il Team Alba Orobia Bike di Robbiate ha partecipato il 1° maggio, a Grassobbio, al campionato regionale Mtb, specialità Xc Eliminator, per la categoria giovanissimi (dai 7 ai 12 anni). Nella gara riservata alla categoria G2 – 8 anni – il giovane Ettore Riva ha conquistato il titolo di campione regionale dopo aver effettuato un percorso a dir poco perfetto.

Nella stessa gara al terzo posto è arrivato un altro atleta del Taob, Federico Airoldi, seguito dal suo compagno di squadra Simone Liam Facconi. Risultati importanti anche nelle altre categorie, infatti nella G1 riservata ai bambini di 7 anni, Samuele Giordano ha conquistato la terza piazza. Stesso piazzamento anche per Marco Poletto nella G3 (9 anni).

Nella G4 (10 anni) finale B per Chloe Galbiati chiude sesta e Giulia Villa settima. Invece, tra i G5 (11 anni), secondo posto nella finale B per Gabriele Passoni (sesto assoluto). Grazie alla prova di tutti i giovani bikers, il Team Alba Orobia Bike Robbiate, conquista un brillante secondo posto nella speciale classifica di società.

Nella stessa giornata del 1° maggio, il Team Alba Orobie Bike ha anche partecipato alla Top Class regionale di cross country in scena a Cuasso al Monte in provincia di Varese.

Nella categoria Women Junior (17/18 anni), buon settimo posto di Alma Castellucci, mentre in campo maschile, Gabriele Tinti centra la top ten, archiviando la sua prova al decimo posto. Stesso piazzamento per Mirko di Falco nella categoria Open (sesto under 23).

Scendendo nelle categorie agonistiche giovanili: negli Esordienti del I anno (13 anni) in gara Alex Galbiati. Mentre in fascia II (14 anni) ottimo quinto posto di Claudio Pizzato. Al 16° Raffaele Doniselli, 24° Andrea Benatti, 39° Tommaso Boccolini, 52° Andrea Caminada.



Tra gli Allievi del I anno (15 anni) della Team Alba Orobia Bike ritorna alla vittoria Davide Grigi. Il biker di Casatenovo refila circa trenta secondi di distacco al secondo classificato. Mentre, Andrea Bonfanti ha chiuso al 30° posto. Gli altri atleti del Taob in fascia II (16 anni): 45^ Andrea Centemero, 46^ Christian Stella.



Da segnalare, infine, che Simone Scaccabarozzi ha partecipato alla gara su strada in quel di Bulciago (Lc) per l’ultima prova del Criterium della Provincia, riservato agli Esordienti, chiudendo nono nella speciale classifica generale riservata agli Esordienti del I anno (13 anni).