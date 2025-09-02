Team Alba Orobia Bike. Ottimi risultati nelle tappe nazionali giovanili

Quasi 450 giovani biker in gara a Lugagnano Val d’Arda e ad Aprica

Gli atleti si distinguono nelle tappe finali dell’Italia Bike Cup Young e del circuito Assobike Junior

ROBBIATE – A livello nazionale, appuntamento a Lugagnano Val d’Arda (PC) con il Cross Country della Valdarda Bike, ultima tappa dell’Italia Bike Cup Young. Quasi 450 bikers tra i 13 e i 16 anni al via in una giornata valida anche per l’assegnazione di punti del Campionato Italiano Giovanile di Società.

Negli Esordienti del primo anno (13 anni), il Team Robbiatese è stato rappresentato da Simone Scaccabarozzi e Alexandru Tatomir Barbu. Nella fascia del secondo anno (14 anni), ottima prova per Claudio Pizzato e Raffaele Doniselli: Pizzato conquista la top ten grazie a un ultimo giro in rimonta, chiudendo al 10° posto, mentre Doniselli si mantiene competitivo per tutta la gara, terminando al 13° posto. In gara anche Andrea Benatti (40°) e Tommaso Boccolini.

Tra gli Allievi del primo anno (15 anni), Gabriele Bonfanti porta punti importanti al team, concludendo al 23° posto.

Impegno su strada per Davide Grigi, in gara a Fara Gera d’Adda nella 70esima edizione della Coppa Gonfalone, prova valida per l’Oscar Tuttobici riservata alla categoria Allievi. Sul tracciato di 82 km, il biker lecchese ha concluso la gara nel gruppo principale.

Rientro alle gare, dopo la pausa estiva, per i Giovanissimi del team Alba Orobia Bike Robbiate, impegnati nel calendario Assobike Junior con il Trofeo Vis Melavì, disputato in uno splendido scenario tra le piste da sci dell’Aprica (SO).

Nella categoria G1 (7 anni), terzo posto per Samuele Giordano e 12esima posizione per Leonardo Brambilla. Nei G2 (8 anni), successo di Ettore Riva, mentre Simone Liam Facconi si è classificato quinto; settima e decima piazza per Federico Airoldi e Alessio Parlato.

Tra i G3 (9 anni), Marco Poletto ha conquistato il quarto posto, seguito da Pietro Villa (11°), Ruggero Valtolina (16°) e Mattia Tasca (25°). Nei G4 (10 anni), nella top ten si è distinto Ivan Parlato, giunto sesto, mentre Nicolò Di Furia ha chiuso al 17° posto. In campo femminile, ottimo quinto posto per Chloe Galbiati.

Nella categoria G5 (11 anni), Valentino Giovanni Casiraghi è salito sul podio con un eccellente secondo posto. Bene anche Gabriele Passoni (4°), Albert Casiraghi (5°) e Lorenzo Vitale (8°), mentre Mathias Valsecchi ha chiuso 12°.

Nei G6 (12 anni), Gabriele Poletto ha concluso all’ottavo posto, mentre tra le ragazze Agnese Villa si è piazzata quarta.

Nella speciale classifica a squadre, il team Alba Orobia Bike Robbiate ha chiuso al secondo posto, mantenendo però saldamente il comando nella classifica generale a due gare dalla conclusione del circuito.