Team Alba Orobia Bike. Podi e piazzamenti nei Campionati Regionali e Nazionali

Claudio Pizzato conquista il terzo posto in Piemonte

Gare di cross country, granfondo ed enduro

ROBBIATE – Una domenica intensa e ricca di soddisfazioni per il team Alba Orobia Bike Robbiate. L’analisi finale delle gare agonistiche disputate domenica 13 luglio parte dall’impegno dei Giovanissimi (7-12 anni) a Grosio (SO), sede del Campionato Regionale XCO di Società.

Grazie alle ottime prestazioni di tutti i bikers, la squadra robbiatese conquista un brillante terzo posto nella classifica generale. A livello individuale, da segnalare il successo di Valentino Giovanni Casiraghi e i podi conquistati da Facconi e Passoni, protagonisti di una giornata davvero positiva per la società.

G1 (7 anni): 9° posto per Samuele Giordano. G2 (8 anni): 2° Simone Liam Facconi, 4° Federico Airoldi, 8° Alessio Parlato. G3 (9 anni): 4° Marco Poletto, 11° Ruggero Valtolina, 19° Pietro Villa, 22° Mattia Tasca. G4 (10 anni): 14° Ivan Parlato. Femmine 10 anni: 5° Chloe Galbiati. G5 (11 anni): 1° Valentino Giovanni Casiraghi, 3° Gabriele Passoni, 12° Lorenzo Vitale, 14° Mathias Valsecchi. G6 (12 anni): 10° Gabriele Poletto. Femmine 12 anni: 7° Agnese Villa.

Importanti risultati per la Taob arrivano anche da Bielmonte (Biella), teatro della terza prova del Campionato Italiano Giovanile di Società di cross country. Negli Esordienti di II anno (14 anni), Claudio Pizzato si distingue con una splendida prestazione, conquistando un ottimo terzo posto. A pieno ritmo in gara anche Raffaele Doniselli (22°) e Andrea Benatti (24°), entrambi a punti, insieme a Tommaso Boccolini. Nella fascia I (13 anni), Simone Scaccabarozzi chiude la sua prova al 37° posto.

Per la specialità Enduro, quattro atleti del team robbiatese sono stati impegnati a OgaValdidentro (SO) per la seconda prova del Trofeo Regionale Lombardia di Enduro, dopo la prima gara disputata il 27 aprile a Lecco. Ottime le prestazioni dei quattro piloti brianzoli: negli Esordienti (13-14 anni), Alexandru Tatomir Barbu si è aggiudicato il terzo posto. Negli Allievi (15-16 anni), Davide Grigi ha conquistato la settima posizione, seguito da Andrea Centemero all’ottavo posto e Gabriele Bonfanti all’undicesimo. I prossimi appuntamenti sono fissati per il 6 settembre ad Aprica (SO) e il 12 ottobre a Borno (BS).

A Pertica Bassa (BS) si è svolta infine la Sunset Bike, una granfondo di 40 km con 1800 metri di dislivello, valida come tappa del circuito Brixia. Matteo Villa ha chiuso la prova all’undicesimo posto assoluto, ottenendo un ottimo quarto posto nella categoria Junior (17-18 anni).