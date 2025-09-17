Team Alba Orobia Bike protagonista tra Bergamo, Sondrio e Pavia

Weekend ricco di gare per i Giovanissimi della Taob tra Mtb, strada e cross country
ROBBIATE – Circuito Assobike Junior Mtb a Poira di Mello, in provincia di Sondrio, per una giornata all’insegna del ciclismo giovanile dedicata alla categoria Giovanissimi (7-12 anni).
Nei G1 (7 anni), ottima prova per Samuele Giordano, che conquista il secondo posto, mentre Leonardo Brambilla chiude dodicesimo. Nella categoria G2 (8 anni), doppio podio per il Team Alba Orobia Bike: Ettore Riva si piazza al secondo posto, davanti al compagno di squadra Simone Liam Facconi, terzo. Federico Airoldi conclude settimo.
Tra i G3 (9 anni), Marco Poletto conquista la medaglia d’argento, mentre Ruggero Valtolina chiude settimo, entrando nella top ten. Buone prestazioni anche per Pietro Villa (12°) e Mattia Tasca (16°). Nei G4 (10 anni), Nicolò Di Furia si piazza 14°, mentre in campo femminile Giulia Villa ottiene un ottimo quinto posto.
Ancora due podi per la Taob nella gara riservata ai G5 (11 anni): Albert Casiraghi conquista il secondo posto, precedendo il compagno Gabriele Passoni, terzo. Mathias Valsecchi chiude in 14esima posizione. Infine, nei G6 (12 anni), Gabriele Poletto termina decimo, mentre nella gara femminile Agnese Villa conquista un ottimo quinto posto. A livello societario, il Team Alba Orobia Bike Robbiate conquista un ottimo terzo posto.
Restando nella stessa categoria, a Broni (PV) si è svolta una nuova tappa del Trofeo Lombardia Strada. Con la maglia della FCI Lecco sono scesi in gara anche quattro atleti della Taob.
Nella categoria G4 femminile (10 anni), Chloe Galbiati chiude con un buon settimo posto, mentre in campo maschile Ivan Parlato termina la prova nel gruppo di testa. Tra i G5 (11 anni), Valentina Casiraghi conquista un ottimo quinto posto, mentre Lorenzo Vitale, anch’egli nel gruppo di testa, chiude in 15esima posizione.
Domenica si è gareggiato anche a Carona (BG), nel cross country nazionale valido come ultima prova del Campionato Italiano Giovanile di Società. Il tracciato, lungo 3.200 metri, presentava diversi tratti tecnici e resi scivolosi dalla pioggia caduta nelle ore precedenti.
Tra gli Esordienti del I anno (13 anni), Simone Luciano Scaccabarozzi chiude al 43° posto, seguito da Alex Galbiati, 49°. Nella fascia II (14 anni), ancora una grande prova per Claudio Pizzato, che sfiora il podio con un ottimo quarto posto, lottando fino alla fine.
Raffaele Doniselli porta a casa punti preziosi grazie al 15° posto, mentre Andrea Benatti conclude 29°.
A chiudere la giornata è stata la gara riservata alla categoria Juniores (17/18 anni).
Nella prova femminile, la lecchese Alma Castellucci conquista un buon sesto posto.