Team Alba Orobia Bike Robbiate. Davide Grigi conquista il terzo posto

I bikers sono stati protagonisti a Verona e Torre Canavese

Ottimi risultati e primo podio stagionale

VERONA/TORRE CANAVESE (TO) – I bikers del Team Alba Orobia Bike Robbiate sono stati protagonisti a Verona e Torre Canavese nella specialità del cross country. A Verona si è disputata la prima prova del circuito internazionale Italia Bike Cup. Tra gli Junior (17-18 anni), con oltre cento partecipanti, Matteo Villa ha chiuso al 33° posto, seguito da Simone Pesenti al 67°. Sfortunatamente, Gabriele Tinti è stato costretto al ritiro.

Nella gara Open, per il team robbiatese, Mirko Di Falco ha preso il via, classificandosi al 25° posto tra gli Under 23. Nella categoria Donne Junior, Matilde Svanella ha concluso al 24° posto, precedendo di sei posizioni Alma Castellucci.

Il calendario nazionale della FCI prevedeva per gli atleti delle categorie agonistiche giovanili, Esordienti e Allievi, la Torre Race Mtb, gara che si è svolta a Torre Canavese (TO).

Una giornata di sole, un tracciato tecnico di 3.500 metri e la partecipazione di ben 500 giovani atleti. Tra i partecipanti, il debutto ufficiale nel contesto agonistico per i bikers della categoria Esordienti di I anno (13 anni), con 97 atleti al via. Un’emozione speciale per Simone Scaccabarozzi, che ha chiuso al 55° posto, e Alex Galbiati, classificato al 79°.

Tra gli Esordienti del II anno (14 anni), con ben 117 concorrenti ai nastri di partenza, ottima prestazione di Claudio Pizzato, che conquista un posto nella top ten, chiudendo al nono posto. Ottimi piazzamenti anche per Raffaele Doniselli (37°), Andrea Benatti (58°) e Tommaso Boccolini (71°).

Primo podio stagionale per il Team Alba Orobia Bike Robbiate grazie alla brillante performance di Davide Grigi, che conquista il terzo posto nella gara riservata agli Allievi del I anno (15 anni). Al suono della campana, Grigi era nel terzetto che ha animato i tre giri di gara. Nell’ultimo tratto, il biker di Casatenovo ha perso la scia dei suoi compagni di fuga, ma ha comunque concluso con un ottimo terzo posto. Buon piazzamento anche per Gabriele Bonfanti, 42°. Nella fascia II (16 anni), Andrea Centemero chiude al 60° posto, seguito da Christian Stella al 79°.