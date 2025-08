Team Alba Orobia Bike Robbiate. Davide Grigi impegnato agli Europei Giovanili

Atleti in gara tra Svezia, Veneto e Piacenza

ROBBIATE – L’atleta Davide Grigi del Team Alba Orobia Bike Robbiate sarà impegnato fino a domenica prossima in Svezia, dove prenderà parte alle gare valide per i Campionati Europei di Mtb, rappresentando la Fci Lombardia.

Impegno a Piacenza, nel frattempo, per alcuni atleti del Team Alba Orobia Bike Robbiate, impegnati nell’Italiano XCE inserito nel calendario Fci. Purtroppo nessun portacolori del Taob è riuscito ad accedere al tabellone principale, fermandosi alle prove di qualificazione.

Nella categoria Esordienti 1° anno (13 anni) hanno partecipato Alexandru Tatomir Barbu, classificatosi 28°, e Simone Scaccabarozzi, 34°. Tra gli Esordienti 2° anno (14 anni) ha gareggiato Claudio Pizzato, che ha chiuso al 25° posto. Negli Allievi 1° anno (15 anni) Gabriele Bonfanti si è piazzato 34°.

Impegno in Veneto, invece, per Raffaele Donisellini, che ha preso parte alla prova di cross country a Maras di Sospirolo (BL), valida per il circuito della Veneto Cup. Il giovane biker ha chiuso all’ottavo posto nella gara riservata agli Esordienti 2° anno (14 anni).