Team Alba Orobia Bike Robbiate. Davide Grigi vince il GP d’Inverno Mtb

Maglia nazionale del GP D’Inverno per Grigi

Il team protagonista a Campochiesa di Albenga (SV)

CAMPOCHIESA DI ALBENGA (SV) – Prima grande soddisfazione stagionale per il Team Alba Orobia Bike Robbiate, con il gruppo off road della Taob protagonista a Campochiesa di Albenga (SV) durante la due giorni di cross country, inserita nel calendario dell’Italia Bike Cup, circuito internazionale di riferimento.

Sabato è stata la giornata delle gare per le categorie UCI. Tra gli Under 23, Mirko Di Falco ha disputato una buona prova, chiudendo al trentaduesimo posto in un parterre internazionale di alto livello. Negli Junior (17-18 anni), Gabriele Tinti (28^) e Matteo Villa (33^) si sono comportati egregiamente, dimostrando grande impegno. In campo femminile, Matilde Svanella ha chiuso al diciottesimo posto, mentre Alma Castellucci ha completato la gara con pieno merito.

Domenica è stata la volta dei 578 bikers delle categorie giovanili agonistiche, impegnati nella competizione che ha anche rappresentato l’unica prova nazionale del GP d’Inverno MTB.

Negli Esordienti di I anno (13 anni), ottima prestazione per Alexandru Tatomir Barbu (53^), Alex Galbiati (75^) e Simone Luciano Scaccabarozzi (82^), atleti che hanno avuto l’opportunità di competere su uno dei percorsi più tecnici a livello nazionale. Nella fascia II (14 anni), Claudio Pizzato ha dimostrato grande determinazione, conquistando un brillante tredicesimo posto (con quasi 100 bikers al via). Seguono: 45^ Raffaele Doniselli e 70^ Andrea Benatti.

Negli Allievi di I anno (15 anni), arriva la grande impresa di Davide Grigi. Sempre nelle posizioni di testa, Grigi sferra l’attacco decisivo nell’ultimo giro, tagliando il traguardo da solo, con le braccia alzate, acclamato da tutto lo staff brianzolo, guidato dal presidente Francesco Grieco. Per Grigi, arriva la conquista della maglia nazionale del GP D’Inverno. In gara anche Gabriele Bonfanti (81^) e Samuele Piazza (91^). In fascia II (16 anni), infine, Andrea Centemero (56^) e Christian Stella (79^) si sono distinti per la loro grande determinazione.