Team Alba Orobia Bike Robbiate, fine settimana ricco di gare e successi

Dal Campionato Italiano XCO di Tabiano Terme fino alla Coppa Italia e ai circuiti giovanili

Atleti in azione su tutti i terreni, con podi, rimonte e piazzamenti di prestigio

ROBBIATE – Fine settimana intenso per la Società Ciclistica Robbiatese, iniziato a Tabiano Terme (PR) con il Campionato Italiano XCO riservato alle categorie agonistiche UCI.

Su un tracciato tecnico e impegnativo, i quattro atleti hanno dato il massimo. Nella categoria Under 23, Mirko Di Falco, partito dall’86esima posizione, si è reso protagonista di una grande rimonta, chiudendo al 37° posto. Ottima anche la prestazione di Matteo Villa che, partendo dalla penultima fila, ha concluso al 34° posto su 124 partecipanti nella gara riservata agli Junior (17-18 anni).

In campo femminile, buone prove anche per le junior Matilde Svanella e Alma Castellucci, che hanno terminato rispettivamente al 26° e al 35° posto.

Per quanto riguarda la strada, a Costa Masnaga si è disputata la seconda prova del Baby Challenger Lecco, riservata alla categoria Giovanissimi (7-12 anni). Nella categoria G5 (11 anni), ottimo terzo posto per Valentino Casiraghi, che sale sul podio. Nella stessa categoria, Lorenzo Vitale chiude nella top ten, mentre Ivan Parlato si piazza al settimo posto. Quest’ultimo conquista anche l’ottavo posto nella gara dei G4 (10 anni). Nei G2 (8 anni), buona prova per Alessio Parlato, che termina in dodicesima posizione.

Domenica a Costacciaro (PG) è andata in scena la terza prova del circuito nazionale di Coppa Italia. In gara, con la maglia della FCI Lombardia, anche Davide Grigi, protagonista di un’ottima prestazione: conquista il secondo posto tra gli Allievi del 1° anno (15 anni). La Lombardia chiude al secondo posto anche nella classifica generale riservata ai comitati regionali.

A Madesimo (SO), il calendario nazionale FCI ha fatto tappa con il Campionato Italiano di Downhill (DH). Nella gara riservata alla categoria Élite, buon piazzamento per Luca Tintori, che chiude al 32° posto su 115 piloti al via.

A Roè Volciano (BS) si è svolta una nuova tappa del circuito regionale Leonessa MTB Cup. Nella categoria Allievi 1° anno (15 anni), ottima prova di Gabriele Bonfanti che centra la top ten con un 10° posto. Tra gli Esordienti 1° anno (13 anni), Alexandru Tatomir Barbu chiude al 27° posto, seguito da Alex Galbiati, 29°. Negli Esordienti 2° anno (14 anni), buon 13° posto per Andrea Benatti, mentre Tommaso Boccolini termina 26°.

In gara anche i Giovanissimi (7-12 anni), impegnati a Cascina Amata di Cantù (CO) nella prova del circuito Assobike. Grazie alle ottime prestazioni dei giovani bikers, l’Alba Orobia Bike conquista un meritato terzo posto nella classifica di società.

Tutti i risultati nel dettaglio:

G1 (7 anni): 6^ Samuele Giordano

G2 (8 anni): 2^ Federico Airoldi, 5^ Simone Liam Facconi, 16^ Alessandro Franceschetti

G3 (9 anni): 1^ Marco Poletto, 4^ Ruggero Valtolina, 12^ Pietro Villa, 17^ Mattia Tasca

G5 (11 anni): 4^ Gabriele Passoni, 10^ Mathias Valsecchi

G6 (12 anni): 4^ Gabriele Poletto, 4^ Agnese Villa

Per quanto riguarda il settore strada, Simone Scaccabarozzi ha preso parte alla gara del circuito Lombardia Giovani, disputata a Costa Masnaga, nella categoria Esordienti 1° anno.