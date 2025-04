Team Alba Orobia Bike Robbiate. Matilde Svanella vince a Brescia nella gara riservata alle Juniores

Ottimi risultati per il Team Alba Orobia Bike Robbiate alla Leonessa MTB Cup e Gaerne Trophy

Nelle categorie giovanili e Giovanissimi emergono performance di spicco

BRESCIA – Si è svolta la gara di cross country inserita nel circuito della Leonessa MTB Cup, che assegnava i titoli regionali FCI Lombardia per la categoria Open e quelle amatoriali. Grande soddisfazione in casa Team Alba Orobia Bike Robbiate per la vittoria di Matilde Svanella nella gara riservata alle Juniores (17/18 anni).

In campo maschile, Samuele Fumagalli ha concluso la sua gara al 24° posto. Nelle categorie agonistiche giovanili, Raffaele Doniselli ha ottenuto un ottimo 6° posto nella gara degli Esordienti del II anno (14 anni), mentre Andrea Benatti si è piazzato 21°, Tommaso Boccolini 23° e Andrea Caminada 32°. Negli Allievi del II anno (16 anni), Leonardo Magli ha chiuso al 14° posto.

A Maser (TV) si è svolta la due giorni del Gaerne Trophy, competizione inserita nel circuito Italia Bike Cup, proposta dal calendario nazionale FCI. Nella giornata di sabato, spazio alle categorie UCI, con Gabriele Tinti, tra gli Junior (17/18 anni), che ha concluso la sua gara al 42° posto.

La domenica, protagonisti gli Esordienti e gli Allievi, con ben 500 bikers al via. Il Team Alba Orobia Bike Robbiate ha visto in gara, nella categoria Esordienti del I anno (13 anni), Alexandru Tatomir Barbu (54°) e Simone Scaccabarozzi (76°).

Nella fascia II (14 anni), ottima performance di Claudio Pizzato, che ha lottato con determinazione per entrare nella top ten, chiudendo al 12° posto. Giornata difficile per Davide Grigi, che, nonostante le precarie condizioni fisiche, ha deciso di gareggiare con grande grinta, concludendo al 15° posto; 58° Gabriele Bonfanti.

In fascia II (16 anni), importante esperienza per i due atleti Andrea Centemero (51°) e Christian Stella (95°), quest’ultimo partito in ultima fila su un gruppo di ben 102 concorrenti. Da segnalare, inoltre, il 6° posto di Raffaele Doniselli tra gli Esordienti del II anno (14 anni) a Cortona (AR), nel contesto della Top Class regionale di cross country.

Per quanto riguarda i Giovanissimi (7-12 anni), l’appuntamento a Sovico (MB) con la gara su strada ha visto il Team Alba Orobia Bike Robbiate ottenere ottimi risultati: Chloe Galbiati ha conquistato il secondo posto tra le G4 (10 anni), Lorenzo Vitale si è piazzato sesto nei G5 (11 anni), Ivan Parlato ha chiuso al nono posto tra le G4 (10 anni), e Alessio Parlato ha ottenuto il dodicesimo posto nei G2 (8 anni). Purtroppo, Valentino Giovanni Casiraghi, impegnato nella gara riservata ai G5 (11 anni), è stato vittima di una caduta e costretto al ritiro.