Team Alba Orobia Bike Robbiate: ottimi piazzamenti nel lungo weekend agonistico

Gare a Borno, Stevenà e Cuasso al Monte

Eccellenti risultati nel Campionato Italiano Giovanile, Italia Bike Cup e Gran Prix Valli Varesine

ROBBIATE – Lungo weekend agonistico per il team Alba Orobia Bike di Robbiate. Venerdì 25 aprile, la squadra è salita a Borno (BS), sull’Altopiano del Sole, per prendere parte alla gara di cross country nazionale, prima prova del Campionato Italiano Giovanile di società.

Ottimo decimo posto ottenuto da Claudio Pizzato nella gara riservata agli Esordienti del secondo anno (14 anni). Sfiora la zona punti Raffaele Doniselli, classificatosi 28°. In gara anche Andrea Benatti, Tommaso Boccolini e Andrea Caminada.

Tra gli Esordienti del primo anno (13 anni), il migliore del team brianzolo è stato Alexandru Tatomir Barbu, 34°. In gara anche Alex Galbiati e Simone Scaccabarozzi. Nelle due prove riservate agli Allievi, hanno concluso a pieni giri Gabriele Bonfanti (primo anno), Andrea Centemero e Leonardo Magli (secondo anno).

Domenica, Davide Grigi è salito in Friuli, a Stevenà di Caneva, per prendere parte alla gara di cross country valida per l’Italia Bike Cup Young. Giornata sfortunata per il biker brianzolo, costretto a fermarsi due volte ai box per una doppia foratura. Nonostante i problemi meccanici, Grigi ha stretto i denti e ha chiuso con un ottimo decimo posto.

A Cuasso al Monte (VA) si è disputata la seconda prova del circuito Gran Prix Valli Varesine MTB, riservata alla categoria Giovanissimi (7–12 anni). Grazie agli ottimi risultati conquistati dai giovani atleti, il team Alba Orobia Bike Robbiate ha chiuso al secondo posto nella classifica a squadre.

I risultati:

G1 (7 anni): 4^ Samuele Morlando

G2 (8 anni): 2^ Simone Liam Facconi, 3^ Ettore Riva, 4^ Federico Airoldi, 12^ Alessio Parlato

G3 (9 anni): 7^ Mattia Tasca

G4 (10 anni): 2^ Chloe Galbiati, 3^ Giulia Villa in campo femminile: 15^ Ivan Parlato, 16^ Nicolò Di Furia.

G5 (11 anni): 5^ Giovanni Valentino Casiraghi, 12^ Gabriele Passoni, 16^ Mathias Valsecchi

G6 (12 anni): 6^ Gabriele Poletto.

Grande prova di carattere di Simone Scaccabarozzi, che domenica ha partecipato alla gara su strada di Alzate Brianza (CO), valida come terza prova del Criterium Città di Lecco.

A Lecco si è disputata la prima prova del circuito regionale della Coppa Lombardia MTB Enduro, con le prove speciali al via dalla zona della funivia dei Piani d’Erna. Da lì, gli atleti iscritti hanno affrontato un percorso articolato in tre prove speciali, tracciate e curate con grande precisione. Tra gli Esordienti (13/14 anni), Alexandru Tatomir Barbu ha conquistato un ottimo quarto posto, mentre tra gli Allievi (15/16 anni) Gabriele Bonfanti ha chiuso in nona posizione. Nei Master, Paolo Angaroni si è classificato sesto nella categoria M6+ (over 60).