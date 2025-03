Team Alba Orobia Bike Robbiate. Partecipazione al Tamaro Trophy e competizioni su strada

Alcuni atleti impegnati nel circuito internazionale Swiss Bike Cup

Ottimi risultati e grande esperienza internazionale per i giovani ciclisti

SVIZZERA – Alcuni membri del team Alba Orobia Bike Robbiate hanno partecipato alla gara di cross country Tamaro Trophy, svoltasi a Rivera, in Svizzera, inserita nel prestigioso circuito internazionale Swiss Bike Cup.

La gara per gli esordienti (U15) si è svolta con una categoria unica, comprendendo i ragazzi del 2011 e 2012. Il circuito, già di per sé molto impegnativo dal punto di vista tecnico, è stato ulteriormente reso difficoltoso dalla pioggia caduta nei giorni precedenti e, in alcuni momenti, anche durante tutta la giornata di gara.

Nonostante i tre ciclisti partissero dalle ultime file, hanno disputato una gara molto positiva, con Claudio Pizzato che ha concluso in ventesima posizione, nonostante il cambio bloccato durante l’ultimo giro. Anche Andrea Benatti (51°) e Alexandru Barbu Tatomir (61°), del 2012, hanno recuperato numerose posizioni. I ragazzi sono rimasti entusiasti della loro prima esperienza all’estero.

Impegno su strada per Gabriele Tinti e Simone Scaccabarozzi. Tinti, nella categoria Juniores (17-18 anni), ha preso parte alla gara in linea di Piedimulera, nel VCO (Verbania-Cuvio-Ossola), al 3° Memorial Germano Vittoni – Mokavit Race, con oltre 200 concorrenti al via.

Infine, impegno nel bresciano per Simone Scaccabarozzi, che ha preso parte alla gara per Esordienti di primo anno (13 anni) alla 41esima edizione del Trofeo Valloncini – Trofeo Comune di Passirano. Ottima performance e grande impegno per entrambi i ciclisti del team brianzolo.