Team Alba Orobia Bike Robbiate: Tinti Campione Regionale Mtb Eliminator

Gare disputate a Brembate nella pista del Vittoria Park

Altri ottimi risultati nelle categorie giovanili

BREMBATE (BG) – Un’altra grande soddisfazione per il Team Alba Orobia Bike Robbiate arriva da Brembate, dove, durante la giornata dedicata all’assegnazione dei titoli regionali FCI Lombardia di mountain bike, specialità Xc Eliminator, sono state disputate le gare all’interno della pista del Vittoria Park.

Molti atleti del team robbiatese si sono distinti, ma un plauso particolare va allo Junior (17/18 anni) Gabriele Tinti. Con il miglior tempo in qualifica, Tinti ha brillato anche nelle prove dei quarti di finale e in semifinale, guadagnandosi con merito l’accesso alla finale. Nell’ultimo atto della giornata, non ha commesso alcun errore, vincendo la gara e conquistando il titolo regionale di specialità.

Due atleti del team robbiatese hanno preso parte alla gara riservata agli Allievi del II anno (16 anni). Purtroppo, Leonardo Magli non supera le qualifiche, mentre Christian Stella riesce a guadagnarsi un posto nei quarti di finale, fermandosi però in quella fase.

Nella categoria Esordienti del II anno (14 anni), Andrea Caminada non riesce a entrare nel tabellone centrale. Andrea Benatti, con il quindicesimo miglior tempo in qualifica, raggiunge i quarti di finale, ma si ferma in quella fase.

Belle soddisfazioni per il team robbiatese arrivano dalla categoria Esordienti del I anno (13 anni), con i due atleti in gara: Alexandru Barbu Tatomir, che ottiene il quinto miglior tempo in qualifica, e Simone Scaccabarozzi, che conquista il terzo miglior tempo. Entrambi si qualificano per i quarti di finale, e, con due gare impeccabili, centrano l’obiettivo di accedere alle semifinali.

Le soddisfazioni in casa “Taob” non finiscono qui, poiché sia Simone che Alexandru conquistano il pass per la finalissima. Due atleti del Team Alba Orobia Bike Robbiate in Big Final. La finale è stata molto avvincente, con Simone Scaccabarozzi che lotta fino all’ultimo per la vittoria, chiudendo al secondo posto, un ottimo risultato. Alexandru, invece, si piazza quarto, dopo aver subito un lieve contatto nelle prime curve del percorso.

Un gruppo di bikers ha gareggiato in Liguria, alla Top Class regionale di Quiliano (SV). Nella categoria Esordienti del II anno (14 anni), Claudio Pizzato sfiora il podio, chiudendo al quarto posto. Raffaele Doniselli si avvicina alla top ten, classificandosi dodicesimo, mentre Tommaso Boccolini termina in 37^ posizione. Nella fascia I (13 anni), in gara anche Alex Galbiati, che si piazza al 33^ posto.

Tra gli Allievi del I anno (15 anni), Gabriele Bonfanti è costretto al ritiro, mentre Samuele Piazza conclude la gara al 26° posto. Nella competizione riservata ai bikers del II anno (16 anni), Andrea Centemero si piazza al 24° posto.