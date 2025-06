Team Alba Orobia Bike Robbiate. Tutti i risultati del weekend di gare

Piazzamenti di rilievo e podi per i giovani atleti del team

Risultati nelle gare di MTB, strada e Giovanissimi

ROBBIATE – Quattro atleti del Team Alba Orobia Bike Robbiate hanno preso parte alla gara di cross country disputata a Panchià (TN), valida per il Campionato Trentino di MTB. Nella categoria Esordienti 2° anno (14 anni), Raffaele Doniselli ha chiuso con un ottimo 5° posto, seguito dai compagni di squadra: 15° Andrea Benatti, 16° Andrea Caminada e 19° Tommaso Boccolini.

Due atleti della TAOB hanno invece partecipato alla prova di cross country disputata a Montichiari (BS), tappa del circuito Leonessa MTB Cup. Giornata sfortunata per l’Allievo di 1° anno (15 anni) Gabriele Bonfanti, costretto al ritiro a causa di problemi fisici. Nella categoria Esordienti 1° anno (13 anni), Alexandru Tatomir Barbu ha chiuso in 26esima posizione.

Per quanto riguarda il settore strada, da segnalare la partecipazione di Simone Scaccabarozzi, Esordiente 1° anno (13 anni), alla gara di Vignate (MI), valida come Campionato Regionale FCI Lombardia. L’atleta ha concluso la prova intorno alla 40esima posizione.

Per quanto riguarda i Giovanissimi (7–12 anni), tappa a Casatenovo per una prova del circuito Assobike. Ottimi risultati per i giovani atleti: nei G1 (7 anni) Samuele Giordano conquista un brillante 2° posto, mentre Ettore Riva si impone con una vittoria nella categoria G2 (8 anni). Sale sul podio anche Simone Liam Facconi, 3° classificato. In evidenza anche Federico Airoldi, che chiude in sesta posizione, centrando la top ten.

In gara anche Alessio Parlato (16°), Alessandro Franceschetti (22°), Giuseppe Brando Lautieri (23°) e Andrea Rossi, costretto al ritiro. Nei G3 (9 anni), buone prestazioni per Marco Poletto e Ruggero Valtolina, che chiudono rispettivamente al 6° e 7° posto; 11° Pietro Villa. Nella categoria G4 (10 anni) si segnalano Ivan Parlato (11°) e Nicolò Di Furia (12°). In campo femminile, ottima prova per Chloe Galbiati, quarta classificata, seguita da Giulia Villa in sesta posizione.

Valentino Giovanni Casiraghi conquista un ottimo 2° posto nella gara riservata ai G5 (11 anni), mentre Gabriele Passoni chiude al 5° posto. Buoni piazzamenti anche per Lorenzo Vitale (7°), Albert Casiraghi (8°), Cristian Ravasi (10°) e Mathias Valsecchi (13°). Nei G6 (12 anni), Gabriele Poletto conclude in sesta posizione, mentre nella prova femminile Agnese Villa centra un bel 5° posto. Il Team Alba Orobia Bike di Robbiate si classifica al 2° posto nella speciale graduatoria a squadre.