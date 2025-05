Team Alba Orobie Bike Robbiate a Curmayuer. Grigi secondo nel Cross Country

Il Team di Robbiate si piazza bene nel weekend fuoriporta. Grigi sul podio nonostante una caduta.

Molto bene i giovanissimi nelle gare di Lissone e Monticello Brianza

ROBBIATE – Tra sabato 17 e domenica 18 maggio i bikers del Team Alba Orobia Bike Robbiate hanno gareggiato a Curmayuer nelle gare di Cross Country inserite nel contesto del circuito dell’Italia Bike Cup.

A inaugurare il fine settimana sono stati gli Agonisti Maggiori, con Alma Castellucci al diciassettesimo posto tra le Womenjunior (categoria che comprende ragazze tra i 17 e i 18 anni) e Matteo Villa al diciottesimo posto nel corrispettivo maschile. Nella stessa gara Gabriele Tinti è stato costretto al ritiro. La prima giornata si conclude con un ottimo Mirko de Falco, che ha disputato una gara di carattere nella categoria Under, piazzandosi 33° assoluto. La seconda giornata di gare, tappa dell’Italia Bike Cup Young, vede Davide Grigi correre ai suoi livelli, conquistando il secondo posto tra gli Allievi del primo anno nonostante una caduta. Nella stessa gara Gabriele Bonfanti è arrivato 37°. Tra gli Esordienti del secondo anno Claudio Pizzato si piazza al settimo posto, mentre i compagni Raffaele Doniselli, Andrea Benatti e Tommaso Boccolini chiudono rispettivamente in 32°, 48° e 57° posizione. Da segnalare infine tra gli Esordienti del primo anno il 58° posto di Alexandru Tatomir Barbu, il 60° di Simone Scaccabarozzi e il 62° di Alex Galbiati.

Rimanendo in ambito off road, i Giovanissimi sono stati impegnati a Lissone nel Trofeo Bosco Urbano, prova del circuito dell’Orobie Cup Junior. Tra gli atleti dodicenni Gabriele Poletto è arrivato 14°, mentre Agnese Villa 5°; tra gli undicenni da segnalare il 12° posto di Gabriele Passoni, il 14° di Mathias Valsecchi e il 25° di Alberto Casiraghi. Scendendo di un anno Giulia Villa si è piazzata al 6° posto, mentre Nicolò di Furia al 22°; tra gli atleti di 9 anni Ruggero Valtolina è arrivato 9°, mentre Pietro Villa 23°. Nella categoria degli 8 anni, Simone Liam Facconi ha concluso in seconda posizione, Ettore Riva 6°, Federico Airoldi 14° e Alessandro Franceschetti 35°.

Per quanto concerne l’attività strada, infine, alcuni ciclisti del Team di Robbiate hanno gareggiato a Monticello Brianza, alla prova del circuito del Baby Challenger memorial Roberto Moioli. Nella categoria degli 11 anni Valentino Casiraghi chiude al secondo posto, con Lorenzo Vitale che ha concluso la gara nonostante sia incappato, per due volte, nella caduta della catena. Ivan Parlato è finito settimo nella categoria dei 10 anni, mentre Alessio Parlato 12° tra i bimbi di 8 anni. In campo femminile Chloe Galbiati chiude al terzo posto.