Team Ktm Protek Elettrosystem. Azzurri protagonisti al Mondiale XCO di Crans Montana e Marathon Mythos

Argento nel Team Relay con Ettore Fabbro, mentre Giorgia Marcheth brilla alla Marathon Mythos con un prestigioso secondo posto

“Siamo davvero orgogliosi dei nostri ragazzi”

MONTICELLO BRIANZA – A Crans Montana, in Svizzera, si sono disputati i Campionati del Mondo XCO, dove a rappresentare l’Italia c’erano anche cinque dei bikers del Team Ktm Protek Elletrosystem: Ettore Fabbro, Federico Brafa, Matteo Siffredi, Fabio Bassignana e Giulio Peruzzo.

Ettore Fabbro aveva conquistato una splendida medaglia d’argento, firmando da ultimo staffettista del Team Relay lo sprint decisivo che ha portato l’Italia sul secondo gradino del podio.

A inaugurare le prove individuali sono stati gli Junior, con al via Federico Brafa, Campione Italiano, ed Ettore Fabbro, vice Campione Italiano. Entrambi partono forte, subito tra i primi, determinati a lasciare il segno. Ma a metà del primo giro, nel tentativo di superare un avversario in curva, Federico sbaglia la traiettoria e cade. Si rialza prontamente, ma perde posizioni preziose.

Davanti, Ettore continua a lottare tra i migliori, sempre vicino al gruppo di testa. Alla distanza, però, accusa la fatica accumulata nella gara a squadre del giorno precedente. Con grande determinazione, porta comunque la sua Ktm Scarp Exonic Evo al traguardo in una solida 15esima posizione. Federico, nonostante il dolore per la caduta, stringe i denti e conclude con orgoglio al 25° posto.

È poi il turno degli Under 23, con al via Matteo Siffredi, Campione Italiano, Fabio Bassignana, bronzo ai Tricolori, e Giulio Peruzzo, alla sua prima esperienza iridata nella categoria.

Matteo parte con il piede giusto, recuperando subito posizioni preziose. Più attardati Fabio e Giulio, penalizzati da una griglia di partenza arretrata, ma determinati a rimontare. Giro dopo giro, i tre azzurri stringono i denti su un tracciato veloce e impegnativo, senza un attimo di respiro. Negli ultimi due giri gestiscono con intelligenza le energie residue per consolidare le proprie posizioni: Siffredi chiude 18º, Bassignana 30º e Peruzzo 31º.

“Siamo davvero orgogliosi dei nostri ragazzi – commenta il patron Fabrizio Pirovano – hanno onorato la maglia azzurra con impegno e determinazione, su un percorso veloce e ricco di insidie. Hanno affrontato la gara con maturità, portando a casa il miglior risultato possibile. Questo Mondiale rappresenta la degna conclusione di una stagione che valutiamo con un bel 9 pieno. Un ringraziamento speciale va ai nostri sponsor, che rendono possibile tutto questo, allo staff per il lavoro instancabile e a tutti i tifosi che ci sostengono con passione e affetto”.

Non solo Mondiali: l’Italia è protagonista anche alla Marathon Mythos Primiero. L’élite bellunese Giorgia Marcheth ha firmato una prestazione straordinaria, conquistando un prestigioso secondo posto.

“Sono molto contenta della mia gara – racconta Giorgia – la Mythos è durissima: 85 km resi ancora più impegnativi da pioggia e fango. Ho sfruttato le mie doti da crossista e stretto i denti fino alla fine. Questo argento vale davvero tantissimo“.