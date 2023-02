Tennis Giovanile. Il meratese Nicolò Consonni vince il J60 di Oslo

Vittoria nel torneo di doppio col danese Garde

La settimana precedente era stato convocato a un raduno U18 a Tirrenia

LECCO – Periodo molto positivo per il tennista meratese Nicolò Consonni. Il diciassettenne, che si allena allo Sporting Milano 3 col maestro Stefano Parini, è prima stato convocato per un raduno azzurro e poi è volato a Oslo per un torneo ITF Junior, vincendo il doppio.

A inizio febbraio Consonni è stato convocato al centro tecnico federale di Tirrenia per un raduno dei migliori tennisti U18 italiani, per la prima volta in carriera. Questo certifica l’attenzione che gli organismi federali hanno per il giovane figlio di Renzo Consonni, maestro nazionale di tennis.

Di ritorno da Tirrenia, il ragazzo ha preso un volo per Oslo, per giocare un torneo J60, del circuito ITF Junior. Il singolare non è andato bene – eliminato al primo turno, al terzo set – mentre nel doppio è andata alla grande: in coppia col danese Christopher Garde il lecchese ha vinto il torneo, eliminando in semifinale la coppia testa di serie numero 1 (gli svedesi Gustafsson/Stidell) e in finale quella numero due, composta dal ceco Jonas Kucera e dal tedesco Artem Lyapshin (6-4 1-6 10-7).