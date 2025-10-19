Tutti assieme a Merate: in 2.500 per la camminata di As Merate e Lions

Sono stati premiati i gruppi più numerosi

Ul gir de munt vince la classifica Fiasp. Avis Merate vince la classifica non Fiasp

MERATE – Ben 2.428 gli iscritti che questa mattina, domenica 19 ottobre, si sono cimentati sui tre percorsi (8, 14 e 21 km) della 49^ edizione della camminata “Tutti assieme a Merate” organizzata dalla sezione atletica dell’As Merate in collaborazione con il Lions Club Merate.

L’iniziativa si è svolta lungo sentieri, ville storiche della città e luoghi di interesse come villa Subaglio, villa dei Cedri, l’osservatorio astronomico (con possibilità di visitare la cupola Zeiss di cui ricorre il centenario), il convento di Sabbioncello, villa Confalonieri, la riserva naturale di Sartirana.

Le premiazioni si sono svolte alla presenza del sindaco Mattia Salvioni, dell’assessore allo Sport Gianpiero Airoldi, del presidente dell’As Merate Giuseppe Cerrano, del presidente del Lions Club Merate Giovanni Romagnano e del presidente dell’Avis Lorenzo Troiano.

Sono stati premiati i gruppi più numerosi Fiasp (Ul gir de munt) e non Fiasp (Avis Merate con premio ritirato dal presidente) Tanti volontari coinvolti nella manifestazione per indicare i percorsi, controllare la viabilità e garantire i punti ristoro.

Classifica Fiasp

Ul gir de munt (66 iscritti); Marcia Caratesi 52; Avis Oggiono 36; Corsari 26; Als Cremella 19; Galgiana 16; Brianza Nord 15; Marciatori Cogliate 15; Ran Ner Robbiano 15; Avis Trezzo 14; Marciatori Desio 15; Running Foxes 12.

Classifica non Fiasp

Avis Merate (91 iscritti); Scuola Media Manzoni Merate (59); Collegio Villoresi 48.