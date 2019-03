I gialloblù battono 2-1 l’Auora Olgiate e tornano in zona play off.

La Manara si conferma in seconda posizione

LECCO – Si chiude con un 2-1 in favore del Barzago il derby brianzolo che ha visto la formazione di Abaterusso opposta all’Aurora Olgiate di Ravasi. Per i giallobù decisive le marcature di Isaia e Schiavano, mentre ai giallorossi non basta il gol di Raba.

Vittoria importante anche per la Luciano Manara, seconda della classe, che in trasferta regola 1-0 la Di Po Vimercatese con un gol di Rusconi.

I bersaglieri si confermano dunque al secondo posto con due punti di vantaggio sul Casati Arcore. Il Barzago invece sale in quinta posizione al pari della Speranza Agrate.

Passando alle zone basse della classifica può far festa anche la ColicoDerviese, corsara sul campo dell’Alta Briana Tavernerio. I lariani vincono 2-1 in rimonta, grazie alle segnature di D’Agostino e Speziale. Niente da fare invece per la Brianza Cernusco Merate, che cede 2-0 in casa della Vibe Ronchese.

I meratesi restano in piena zona play out, da cui esce invece la ColicoDerviese che al momento ha due punti di vantaggio sul quint’ultimo posto.