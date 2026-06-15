Viaggio nel mondo dei Cartoons al saggio di fine anno dell’Asd Rhythmics Gym

Il saggio di fine anno si è tenuto venerdì 5 giugno al palazzetto dello sport di Merate

Applausi e complimenti per le ginnaste della Rhythmics Gym

MERATE – Dall’ape maia alla Famiglia Adams, passando per Pokemon, Monster high, Winx, Alvin superstar, One Piece, ufo robot e Scooby Doo senza dimenticare Occhi di gatto.

E’ stato un viaggio divertente e colorato nel magico mondo dei cartoni animati quello messo in scena venerdì 5 giugno al palazzetto dello sport di Merate dalle ginnaste della Rhythmics Gym, impegnate dopo un anno di allenamenti e gare, nel tradizionale e immancabile saggio di fine anno.

Complimenti e applausi scroscianti dal pubblico che ha apprezzato i costumi e le coreografie create dallo staff tecnico composto da Isabella Scardina, Sara Airoldi, Chiara Ribolzi, Chiara Cereda, Arianna Sala, Elisa Sala, Martina Primavesi, Angela Cogliati e Rachele Varisco con la coreografa Yuliia Sakharova.



“Grazie a tutte le ginnaste e le loro famiglie, complimenti per il lavoro svolto durante questa stagione sportiva” commenta soddisfatto il presidente Tartaglia ringraziando il team per l’impegno profuso lungo l’intera stagione.

Ultimo step prima delle vacanze per alcune ginnaste con le finali nazionali Fgi a Rimini dal 22 al 28 giugno.

I corsi riprenderanno a settembre, mese in cui sono previsti anche degli open day.

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