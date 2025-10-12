Virtus Calco fa il tris al Campionato Regionale CSI di corsa su strada

A Calco, venerdì pomeriggio, la società lecchese conquista le classifiche Giovanile, Assoluta e Generale

Nella classifica generale, seconda Polisportiva Bernate e terzo il Team Pasturo

CALCO – Si è chiusa venerdì a Calco la terza e ultima prova del 21° Campionato Regionale CSI di corsa su strada, organizzata dal Gs Virtus Calco e dal Comitato di Lecco. Una giornata intensa che ha visto al via 186 atleti in rappresentanza di 26 società provenienti dai comitati di Lecco, Como, Sondrio, Milano, Vallecamonica, Mantova, Crema e Lodi.

Ancora una volta, a imporsi su tutti è stato il Gs Virtus Calco, che ha conquistato la classifica giovanile, la classifica assoluta e quella generale, centrando così un prestigioso triplete davanti al proprio pubblico.

Un dominio firmato Virtus Calco

Nell’ultima prova, il comitato di Lecco ha portato a casa nove vittorie complessive, sette delle quali firmate proprio dai padroni di casa del Gs Virtus Calco. A completare il quadro una vittoria per il Csc Cortenova e una per la Polisportiva Bernate.

Nelle categorie giovanili, la Virtus Calco ha primeggiato con 1120 punti, davanti alla Polisportiva Bernate (372 punti) e ai Gs Alpini Sovere Atletica (338 punti). A seguire, tra le società lecchesi, Team Pasturo (299 punti, 4° posto), Polisportiva Valvarrone (86 punti, 10°) e Csc Cortenova (85 punti, 11°).

Nella classifica assoluta è arrivata un’altra conferma: Gs Virtus Calco al primo posto con 715 punti, seguita da Polisportiva Bernate (261) e Csc Cortenova (123). Buoni piazzamenti anche per Team Pasturo (6° con 102 punti), Polisportiva Castello di Brianza (10° con 78), Polisportiva Pagnona (12° con 63), Polisportiva Bellano (15° con 46) e Us Derviese (18° con 27).

La classifica generale ha poi confermato la supremazia lecchese con un podio tutto del comitato di Lecco: Gs Virtus Calco primo con 1835 punti, Polisportiva Bernate seconda (633 punti) e Team Pasturo terzo (401 punti). Seguono Csc Cortenova (8° con 208 punti), Polisportiva Valvarrone (15° con 86), Polisportiva Castello di Brianza (16° con 78), Polisportiva Pagnona (18° con 63), Polisportiva Bellano (21° con 46) e Us Derviese (25° con 27).

Tutti i protagonisti di Calco

Nel lungo pomeriggio di gare si sono distinti numerosi atleti, molti dei quali giovanissimi. Tra gli Esordienti, successo per Anna Rigonelli (Gs Virtus Calco) e Mirko Bertoletti (Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana), con Nicolò Mandelli (Team Pasturo) terzo.

Nella categoria Ragazze/i, vittorie per Emma Maria Ciortan (Polisportiva San Marco) e Nicolas Antonutti (La Vigna Anspi Aps-Ets), mentre tra i Cadetti si sono imposti Argentina Necchi (Atletica Alto Lario) e Riccardo Andor Longoni (Csc Cortenova), con Lorenzo Guido (Team Pasturo) sul terzo gradino del podio.

Tra gli Allievi, successi di Benedetta Pozzi (Gs Csi Tirano) e Riccardo Brunetti (Us Capralbese); negli Juniores, dominio lecchese con Vittorio Crippa (Gs Virtus Calco) primo, davanti a Carlo Tagliabue (Us Derviese) e Gabriele Fumagalli (Gs Virtus Calco).

Le categorie Seniores hanno visto la doppietta in rosa di Anastasiya Solovyeva, seguita da Rebecca Donadoni e Anna Preda, tutte targate Virtus Calco. Al maschile, vittoria di Stefano Villa (Gs Virtus Calco) davanti a Juri Marelli (Team Pasturo) e Alessandro Cantù (Gs Virtus Calco).

Negli Amatori A, primo posto per Costanza Antonello (Gs Virtus Calco) e Alessandro Straniero (Gs Virtus Calco), seguiti rispettivamente da Roberta Pinchetti (Team Pasturo) e Sergio Tosello (Polisportiva Bernate).

Tra gli Amatori B, affermazione di Cinzia Beccalli (Gs Virtus Calco) e Oscar Giovio (Asd Mezzegra).

Le Veterane A hanno visto primeggiare Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno), mentre tra i maschi il successo è andato a Riccardo Dusci (Polisportiva Di Colorina).

Nella categoria Veterani B, vittoria per Maria Grazia Zuliani (Polisportiva Bernate) e Francesco Barletta (B&rc Castiglione D’Adda).

Verso il Nazionale

Con la prova di Calco si chiude così il Campionato Regionale CSI di corsa su strada, valido anche come sesta tappa del Campionato Provinciale CSI della Gran Combinata.

Ora lo sguardo è rivolto a domenica prossima a Lonigo (VI), dove si disputerà il Campionato Nazionale CSI di corsa su strada. Le distanze varieranno dai 700/900 metri per gli Esordienti ai 6/7 chilometri per le categorie Juniores, Seniores e Amatori.

Una settimana di attesa, dunque, per un nuovo appuntamento che promette ancora grandi emozioni per l’atletica targata CSI.