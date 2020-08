Virtus Calco, riprendono le attività: il 19 l’open day

Novità della nuova stagione l’attivazione di una scuola di mezzofondo

Il 19 settembre sarà possibile cimentarsi nelle attività promosse dalla Virtus Calco insieme agli istruttori qualificati

CALCO – La Virtus Calco si rimette… in pista! E’ in programma infatti a settembre la ripresa degli allenamenti delle squadre di atletica, secondo il calendario che vede gli atleti suddivisi in base ai gruppi di appartenenza. Largo quindi ai cuccioli (dal 2014 al 2012), agli esordienti (2011- 2010), ai ragazzi (2009 e 2008), ai cadetti (2007 – 2006), a allievi, junior e senior (2005 e precedenti). Confermato anche il gruppo vintage. La novità di quest’anno è infatti l’attivazione della scuola di mezzofondo per preparare gli atleti anche per questa impegnativa disciplina attraverso tabelle di allenamento, indicazioni tecnico tattiche e lezioni teoriche periodiche. Il ritrovo è sempre fissato al campo sportivo. Sempre a settembre, e precisamente il 19, si terrà l’open day con la presentazione di tutte le attività promosse. Il ritrovo è fissato alle 14.30 presso la pista d’atletica e il palazzetto dello Sport. Le attività proseguiranno fino alle 16.30 quando è previsto il gran finale con una lauta merenda. Durante l’open day sarà possibile cimentarsi con le attività (salto in lungo, in alto, velocità e resistenza) affiancati dagli istruttori qualificati. In caso di pioggia la manifestazione è rimandata al 26 settembre.