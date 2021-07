Volley, il lecchese Giacomo Rota è il nuovo schiacciatore del Pool Libertas Cantù

Classe 2002, schiacciatore, nato a Merate

Giacomo Rota: “Sono un po’ emozionato per il mio esordio in A2, sarà sicuramente un’esperienza unica”

LECCO – Classe 2002, Giacomo Rota è il nuovo schiacciatore del Pool Libertas Cantù. Alla sua prima esperienza in Serie A2 Credem Banca, arriva da tre stagioni in Serie B con la maglia del Viaggiator Goloso Monza, insieme a Lorenzo Giani. Non altissimo (182cm), ma dotato di grande elevazione, non vede l’ora di cominciare la nuova stagione, anche se un pizzico di emozione trapela dalle sue parole.

“Cantù è stata la prima società che mi ha cercato – dice lo schiacciatore lecchese – ed è stata la mia prima scelta: la sua vicinanza a casa mi permette di conciliare meglio lo sport e l’Università. La prossima stagione sarà la mia prima volta nel volley ‘dei grandi’ dopo 3 anni di Serie B, e spero di imparare il più possibile dai giocatori più esperti di me. Sono un po’ emozionato per il mio esordio in A2, sarà sicuramente un’esperienza unica”.

“Giacomo è stato uno dei primi giocatori con cui abbiamo trovato l’accordo – dice Coach Matteo Battocchio – Sono molto contento perché è un ragazzo serio, che ha tanta fame e tanta umiltà, ed è un gran lavoratore. È dotato di un salto straordinario, ed è molto bravo nei fondamentali di seconda linea. Penso che potrà rivelarsi molto utile alla squadra fin da subito. Per lui sarà un anno di crescita, e ne è consapevole, però sa anche che il suo apporto alla squadra sarà importante. Dovrà far vedere tutto quello che sa fare e farlo nel migliore dei modi per mettere il suo talento a disposizione della squadra”.

LA SCHEDA

GIACOMO ROTA

NATO A: Merate (LC)

IL: 12/12/2002

ALTEZZA: 182cm

RUOLO: schiacciatore

CARRIERA:

2010-2013: Merate (LC) (Giov.)

2013-2021: Vero Volley Monza (Giov./B)

2021-…: Pool Libertas Cantù (A2)