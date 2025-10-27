Volley serie C, non basta il bel gioco visto nel primo set: l’As Merate sconfitta dal Villanuova

La partita è stata disputata sabato sera nella palestra di via Montello

Grande rammarico per i gialloblu di mister Borgnolo che non sono riusciti a mantenere il livello di gioco mostrato nel primo set

MERATE – Una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca e moltissimi rimpianti: L‘As Merate volley sabato sera, nella palestra di Villanuova, è stata battuta per 3 set a 1 dall squadra bresciana.

“Abbiamo iniziato con grande slancio, conquistando il primo set grazie a una rimonta che ha dimostrato la nostra determinazione e il nostro spirito di squadra” sottolinea coach Luca Borgnolo, rimarcando di non essere riusciti a tenere lo stesso ritmo nei parziali successivi.

“Nel secondo e nel terzo set non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello di gioco, nonostante avessimo diverse occasioni per allungare il nostro vantaggio. Purtroppo, abbiamo commesso troppi errori, sia in fase di servizio che in ricezione, che hanno pesato sul risultato finale”.

Una sconfitta che brucia e da cui bisognerà ripartire: “La frustrazione per le opportunità mancate è palpabile, poiché sappiamo di aver avuto le possibilità per portare a casa il match. Ora dobbiamo riflettere su quanto accaduto, imparare da queste difficoltà e ripartire con maggiore determinazione nelle prossime sfide”.

Mister Borgnolo è speranzoso: “La strada è ancora lunga e abbiamo tutte le potenzialità per riscattarci”.