Mercato Serie B. Primo colpo Gordon, preso Alberto Bedin

Il lungo classe 1999 arriva da Lugo

“A Olginate per continuare a crescere”

OLGINATE – Dopo la notizia della conferma di Marco Tagliabue, e dell’addio all’ormai ex capitano Matteo Marinò, la Gordon Olginate potenzia il suo settore lunghi con l’arrivo dall’Orva Lugo di Alberto Bedin, centro di 202 cm.

Bedin, duplice figlio d’arte – sia papà Claudio che mamma Elena sono stati giocatori professionisti – è nato e cresciuto cestisticamente a Riva del Garda. Dopo un paio di stagioni a Mestre – Cgold e U18 Eccellenza – lo scorso anno è stato chiamato da coach Galletti a Lugo. Nonostante la giovane età – è nato il 25 giugno 1999 – si è segnalato come uno dei giocatori più positivi della formazione romagnola, chiudendo la stagione con oltre otto punti di media partita in 27′ sul campo.

“Da tempo coach Meneguzzo mi seguiva, ma non avevo mai avuto la possibilità di lavorare con lui – dichiara Bedin – quando ho sentito lui e il Direttore Sportivo Fabio Ripamonti ho capito che a Olginate potrò proseguire il percorso di crescita iniziato a Lugo. Alla Gordon ci sono tutti i presupposti per crescere in un contesto ideale, con un’ottima guida tecnica e compagni di livello. Lavorerò duro per migliorare e contribuire agli obiettivi che la società si porrà.”