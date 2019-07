Mercato SerieB. Davide Todeschini resta a Bernareggio

Riconfermato dopo una stagione eccellente

“Bernareggio è un ambiente positivo, in cui è stimolante giocare”

LECCO – La firma sul contratto non è ancora stata posta, ma è solo una formalità: il playmaker lecchese Davide Todeschini giocherà anche nella prossima stagione alla Lissoni Interni Bernareggio, nello stesso girone in cui saranno Gordon Olginate e Gimar Lecco.

Il ventiseienne ha scelto di restate nella squadra allenata da coach Marco Cardani, un allenatore che gli ha dato molta fiducia, partendo sempre nel quintetto titolare. Nella stagione appena conclusa l’ex bluceleste – ex anche della Gordon Olginate – ha ritoccato verso l’alto i suoi massimi stagionali per minuti giocati (31), punti segnati (11.3) e assist realizzati (5.5), chiudendo al quarto posto tra i migliori “passatori” del girone.

“Sono molto contento di aver rifirmato a Bernareggio, una società in cui ho trovato persone entusiaste, un ambiente positivo in cui è stimolante giocare. Lo scorso anno mi sono trovato bene sia coi compagni che con coach Cardani, uno dei migliori della categoria. Sono carico per la prossima stagione, speriamo di fare un ulteriore passo in avanti, raggiungendo i Play Off” ha dichiarato Davide Todeschini.