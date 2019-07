Mercato SerieB. Il nuovo play della Gordon sarà Nicolò Basile

Giocatore di talento e grande personalità

“A Olginate per togliermi tante soddisfazioni.”

OLGINATE – Il nuovo playmaker della Gordon ha un cognome importante nel mondo cestistico e le stesse origini territoriali. La società del presidente Chiappa ha infatto messo sotto contratto Nicolò Basile, giocatore giovane, grande talento e personalità, con un ottimo curriculum alle spalle. .

Basile (190 cm – 1995) inizia a giocare ad Altamura e poi, a soli tredici anni, si trasferisce nelle giovanili della Fortitudo Bologna, iniziando un percorso giovanile di altissimo livello, che lo porterà anche a essere il capitano della nazionale U16.

La carriera da senior inizia a Forlì (Serie A2) nel 2013/14. Nonostante i diciotto anni di età, Basile è parte fissa delle rotazioni di coach Galli, arrivando a giocare quasi venti minuti di media a partita.

L’anno successivo passa in Serie A a Pesaro, dove resta per due stagioni e diventa il capitano più giovane della storia pesarese.

Nei due anni successivi Basile trova poco spazio tra Verona e Roma, limitato dagli infortuni. Tornato a Pesaro all’inizio di questa stagione, per riprendere la forma fisica, il Basile decide di ripartire dalla Cgold di Altamura da gennaio, alla ricerca del ritmo partita.

“Olginate con Nicolò inserisce un giocatore completo, intenso e offensivamente duttile, dal carisma straripante- dichiara il DS Fabio Ripamonti – è stata una trattiva estenuante ma alla fine siamo riusciti ad aggiudicarci un giocatore importante che ci aiuterà sul campo a continuiare a crescere”

“Sono carichissimo e non vedo l’ora di buttarmi in questa avventura, ho voglia di tornare ad assaporare le sfide importanti e, per quello che mi hanno raccontato, ad Olginatetroverò l’ambiente ideale per togliermi tante soddisfazioni; potrò lavorare con uno staff tecnicopreparato ed un Coachche ha la fama di lavorare duramente e di far crescere i propri giocatori” ha dichiarato Basile.