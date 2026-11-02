Michele Bonacina conquista due argenti a Suzhou e chiude terzo nella Coppa del Mondo

L’atleta di Dolzago chiude secondo sia nella gara principale sia nello Short Track e conquista il terzo posto assoluto nella classifica 2026

LECCO – Michele Bonacina conquista due secondi posti nella finale XTERRA di Suzhou, in Cina, e chiude al terzo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo 2026. L’atleta di Dolzago è salito sul podio sia nella gara principale di domenica sia nello Short Track disputato venerdì, completando un fine settimana da protagonista.

La prova di domenica si è sviluppata tra la frazione di nuoto nel lago Taihu, il percorso in mountain bike sui sentieri tecnici di Yuyang Mountain e la corsa finale. Nella seconda parte della gara Bonacina ha condiviso la testa della competizione con Federico Spinazzè e il francese Maxim Chané, dopo aver lavorato in gruppo nella frazione ciclistica.

“Sulla bici abbiamo fatto un ottimo lavoro. Federico Spinazzè era fortissimo e sono rimasto alla sua ruota. Era il ritmo perfetto, penso”, ha raccontato l’atleta.

Al passaggio alla corsa, Bonacina era ancora in lotta per la vittoria, ma ha dovuto fare i conti con i crampi già dopo due chilometri, sulla prima salita.

“Poi a piedi ho dovuto dare il massimo. Ho avuto dei crampi dopo due chilometri, sulla prima salita. Ho fatto il primo giro con Maxim, poi lui ha preso un piccolo vantaggio. Ho cercato di usarlo come riferimento”.

A conquistare la vittoria è stato Chané, con il tempo di 2h17’40”. Bonacina ha tagliato il traguardo 24 secondi dopo il francese, precedendo Nicolas Duré. Il risultato gli ha permesso di chiudere la Coppa del Mondo davanti allo stesso Chané, con un vantaggio di quattro punti, conquistando così il terzo posto assoluto.

Il podio era arrivato anche venerdì, quando a Panmen, storico accesso terrestre e fluviale di Suzhou, si era disputata la gara di Short Track. Anche in quell’occasione Bonacina aveva guidato la prova, prima della rimonta di Chané, riuscendo comunque a conservare la seconda posizione davanti a Duré.

“Mi è piaciuta molto la bici. Potevo vedere quanto vantaggio avevo e gestirlo un po’, cercando di non perdere tempo e di non spingere troppo”, ha spiegato.

A favorire l’atleta italiano è stata anche una certa familiarità con il tipo di terreno, pur con alcune differenze rispetto ai percorsi che affronta abitualmente.

“Il terreno è abbastanza simile a quello dove vivo. A casa, però, è un po’ più veloce. Qui bisogna girare tanto, è un altro tipo di tecnica”.

Al termine della competizione, Bonacina ha voluto dedicare un pensiero alla propria famiglia, sottolineando il ruolo dei suoi cari nel percorso sportivo.

“Mi sostengono sempre e mi danno questa opportunità: mio padre Paolo, mia madre Susanna e mia sorella Carlotta”.

La Coppa del Mondo maschile è stata conquistata da Arthur Forissier, che ha preceduto Chané di un solo punto. In campo femminile, Marta Menditto ha invece confermato il titolo. Il fine settimana di Suzhou si è così concluso con due italiani sul podio generale della Coppa del Mondo.