Mini rugby in festa al “Trofeo Città di Lecco”

Sedici squadre, quasi mille mini atleti in campo

Dominio assoluto del Parco Sempione Milano

LECCO – Neanche un tempo inclemente è riuscito a rovinare la festa del Rugby Lecco e del “Trofeo Città di Lecco”, competizione che ha visto sui campi del Centro Sportivo al Bione circa tremila persone e quasi mille mini rugbisti.

Sedici società provenienti da nord Italia e Svizzera hanno preso parte a questa undicesima edizione. Al via, oltre ai “leoncini”, c’erano le milanesi Parco Sempione, Amatori & Union e AS Rugby Milano; in gara anche Rugby Monza, Rugby Stezzano e cinque formazioni piemontesi: Settimo Rugby, Giu.Co Rugby Torino, CUS Piemonte Orientale, Rugby Rivoli e Rugby Volpiano. Presenti le valtellinesi Delebio e Sondalo, il Rugby Parma, il CUS Genova e gli svizzeri Tutti Neri di Lugano.

A dominare sul campo è stato il Parco Sempione Rugby. La società meneghina ha vinto tutte e quattro le competizioni, lasciando le briciole agli avversari.

Si sono difesi bene anche i leoncini del Rugby Lecco. Nel campionato U6 la formazione bluceleste non è riuscita a segnalarsi ma, nelle altre tre categorie – U8, U10 e U12 – ha ottenuto tre brillanti terzi posti.

Il Parco Sempione Milano ha fatto incetta anche di premi, vincendo quello di squadra più corretta in campo e nel terzo tempo. Il premio “gemellaggio”, assegnato alla squadra che arriva da più lontano è stato vinto dal CUS Genova. Il premio “Gamma U”, per i tifosi più simpatici e sportivi, lo hanno vinto i supporters del Rugby Rivoli.

“Credo che sia uno degli eventi più belli che organizziamo come Rugby Lecco. L’aspetto tecnico del torneo passa quasi in secondo piano rispetto al contesto in cui viene giocato, visto il grande entusiasmo da parte di tutti i presenti, bambini e genitori. Voglio ringraziare tutte le persone che si sono impegnate nell’evento, mettendo entusiasmo e buona volontà” ha dichiarato il presidente Stefano Gheza.