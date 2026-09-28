Minibasket Valmadrera, la Starlight vince il primo torneo “Gazzelle”

La Starlight Valmadrera supera il Basket Robbiano per un solo canestro

In campo GS Villaguardia, Basket Robbiano e Starlight Valmadrera

VALMADRERA – Una giornata di sport, entusiasmo e grande partecipazione ha animato il parquet di Valmadrera in occasione del primo torneo “Gazzelle”, appuntamento dedicato al minibasket femminile inserito nel programma del tradizionale Mese dello Sport.

Sabato 26 settembre le giovani cestiste della categoria Gazzelle, riservata alle bambine nate negli anni 2017 e 2018, sono state protagoniste di una giornata all’insegna della pallacanestro e del divertimento. Al torneo hanno partecipato GS Villaguardia, Basket Robbiano e Starlight Valmadrera, insieme a cinque mini atlete provenienti da Costa, coinvolte nella prima prova di condivisione del progetto “Minibasket Adventure”, avviato nel 2026 con l’obiettivo di promuovere e divulgare la pallacanestro femminile giovanile.

La mattinata ha visto le squadre affrontarsi nel girone all’italiana. In campo, inizialmente, Starlight e Villaguardia, seguite dalla sfida tra Basket Robbiano e Villaguardia. Nel pomeriggio è arrivato il momento della gara decisiva tra Starlight e Basket Robbiano, disputata davanti a un pubblico numeroso e caloroso.

Al termine di un confronto combattuto, la Starlight Valmadrera ha conquistato il primo posto, riuscendo a prevalere per una differenza di appena un canestro. Secondo gradino del podio per il Basket Robbiano, mentre il terzo posto è andato al GS Villaguardia.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la cerimonia delle premiazioni, alla quale ha partecipato Massimo Manzoni, presidente della Consulta dello Sport di Valmadrera, che ha consegnato i riconoscimenti a tutte le giovani partecipanti. Un premio speciale è stato inoltre assegnato a Martina Pozzi, indicata come migliore promessa del Basket Robbiano.

Al di là della classifica, però, a vincere è stato soprattutto lo spirito della giornata. L’entusiasmo delle bambine e il tifo dagli spalti, gremiti di genitori e appassionati, hanno accompagnato ogni partita, in un contesto nel quale la competizione è rimasta strettamente legata ai valori del minibasket.

Divertimento, rispetto reciproco e gioco di squadra hanno infatti rappresentato il vero filo conduttore del torneo, andando oltre il risultato e il punteggio finale. Una prima edizione del “Gazzelle” che ha così unito sport e condivisione, offrendo alle giovani cestiste un’intera giornata dedicata alla pallacanestro femminile.