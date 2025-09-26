Mondiali Canottaggio 2025: il mandellese Panizza oro con il 4 di coppia

A Shanghai, sette anni dopo l’ultimo titolo, l’Italia torna regina del 4 di coppia

Andrea Panizza di Mandello del Lario con Chiumento, Rambaldi e Gentili vince l’oro mondiale del 4 di coppia: “Il nostro pensiero va a Filippo Mondelli”

SHANGHAI – Il quattro di coppia maschile italiano è tornato sul tetto del mondo. A Shanghai, dopo sette anni dall’ultimo trionfo, gli azzurri hanno conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali di canottaggio 2025. Un successo che porta la firma di Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili e Andrea Panizza, atleta di Mandello del Lario in forza alla Canottieri Moto Guzzi, orgoglio del territorio lecchese.

Per Panizza, Rambaldi e Gentili si tratta del secondo titolo mondiale dopo quello ottenuto a Plovdiv nel 2018. Allora al loro fianco c’era Filippo Mondelli, scomparso nel 2021 a causa di un osteosarcoma. Al suo posto oggi c’è Chiumento, con gli azzurri che hanno voluto dedicare la vittoria all’amico “Pippo”: la bandiera tricolore che gli apparteneva è stata portata sul podio come simbolo di memoria e affetto.

L’Italia ha imposto subito il proprio ritmo nelle acque cinesi: dopo aver già vinto la batteria e la semifinale, il quartetto ha preso la testa fin dai primi metri della finale, senza mai cedere il comando. Alla fine, il cronometro ha sancito il margine netto: quasi due secondi sulla Gran Bretagna, terza la Polonia a tre secondi e ventisei centesimi.

Il successo conferma la tradizione di eccellenza del quattro di coppia tricolore: oro a Plovdiv 2018, bronzo a Linz 2019, bronzo a Racice 2022, argento a Belgrado 2023, fino all’argento olimpico conquistato a Parigi 2024 proprio con l’attuale formazione, che vede Panizza protagonista con la maglia della Canottieri Moto Guzzi.

Nella stessa giornata è arrivato anche il quarto posto per il due senza femminile di Laura Meriano e Alice Codato. Una prova positiva per le due azzurre, protagoniste della stagione 2025 con l’argento europeo a Plovdiv e l’oro in Coppa del Mondo. In finale, dopo un’ottima prima parte di gara che le ha viste terze ai 1000 metri, Meriano e Codato hanno ceduto il passo agli Stati Uniti, chiudendo ai piedi del podio dietro Romania, Francia e Usa.