Monza – Resegone, al Candy Arena le premiazioni

La cerimonia si è svolta ieri sera, venerdì, al palazzetto dello Sport di Monza

MONZA – E’ stata la Candy Arena (palazzetto dello sport) di Monza ad ospitare la cerimonia di premiazione della 59^ edizione della Monza – Resegone celebre gara che si è disputata il 22 giugno.

Ieri sera, venerdì, alla presenza di sportivi, sponsor e volontari, i runners che si sono

aggiudicati l’edizione 2019 hanno ricevuto i riconoscimenti per aver, con impegno,

passione e caparbietà, raggiunto la Capanna Monza di Erve.

La squadra più veloce è stata l’Atletica Desio, che ha raggiunto Capanna Monza col

tempo di 3h08’54” composta da: Tariq Baamarouf, Ahmed Nasef e Giuseppe

Molteni.

Seconda classificata la squadra Affari&Sport Sq. A di Villasanta che ha stoppato le lancette del crono sul tempo di 3h09’22” (Marco Ferrari, Simone Paredi, Tiberti Tito) , sul gradino più basso del podio i Falchi di Lecco (3h13’45”) terzetto composto da: Lorenzo Beltrami, Paolo Bonanomi e Davide Perego.

La prima squadra tutta al femminile a tagliare il traguardo è stata la Me.Pa. Assicurazioni Ladies di Monza composta da Cristina Sonzogni, Lara Birolini e Maria Eugenia Rossi che ha chiuso in 3h57’56” (14° posto assoluto). Per quanto riguarda invece la prima terna mista si tratta della Fò Di Pe di Valbrembo che ha percorso i 42 km in un tempo di 3h45’06”, formazione composta da: Chiara Milanesi, Paolo Vanoncini e Maurizio Sigismondi che si sono classificati al 10° posto assoluto.

La serata si è costituita come un’occasione speciale per festeggiare la 59^ Monza –

Resegone e dare appuntamento a chi con passione parteciperà alla storica edizione

numero 60.

CLASSIFICA

Galleria fotografica: credit photo Roberto Mandelli