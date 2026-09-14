Aurelio Moscato è campione europeo Master 75: doppio oro in Romania

Il portacolori della Polisportiva Libertas Cernuschese ha vinto la Vertical Race e la Classic Up & Down nella categoria Master 75

CERNUSCO LOMBARDONE – Dalla Transilvania arrivano due nuove medaglie d’oro per Moscato Aurelio, atleta della Polisportiva Libertas Cernuschese, che agli “EUROPEAN MASTERS OFF-ROAD 2026” ha conquistato il titolo di campione Europeo Master di corsa in montagna nella categoria Master 75.

La competizione si è svolta in Romania, nella cittadina di Rasnov, centro di circa 16.000 abitanti situato a 650 metri sul livello del mare, immerso tra pascoli coltivati e circondato dalle montagne. Un contesto nel quale Moscato, già protagonista ai recenti Mondiali Master di luglio in Repubblica Ceca con uno storico doppio oro, si è nuovamente imposto a livello internazionale.

Il primo successo è arrivato il 13 settembre, nella prova “Vertical Race”, una gara di 3,5 chilometri interamente in salita, caratterizzata da un dislivello di 800 metri. Moscato ha tagliato il traguardo al primo posto, conquistando così il gradino più alto del podio e il titolo europeo.

Il secondo oro è arrivato il 15 settembre, al termine della “Classic Up & Down”, gara di 12 chilometri articolata tra salita e discesa, con un dislivello di 400 metri. Anche in questa prova l’atleta della Cernuschese ha chiuso davanti a tutti, completando una doppietta europea.

Per due volte, in occasione delle vittorie di Moscato, è risuonato l’Inno di Mameli, celebrando un risultato che conferma il valore dell’atleta della Polisportiva Libertas Cernuschese anche sulla scena internazionale.

Un fine settimana da incorniciare per Moscato, il cui risultato premia determinazione, preparazione e passione per la corsa, riportando ancora una volta in alto i colori della Cernuschese e dell’Italia.