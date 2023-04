Mtb, turismo e potenzialità del territorio: una serata a Palazzo Paure

L’evento a cura dell’Asd North N Line che da due anni si occupa di trail building e manutenzione dei tracciati per Mtb nel lecchese

“Un’occasione per spiegare cosa facciamo e parlare della grande potenzialità turistica della Mtb nel nostro territorio”

LECCO – Una serata per parlare di Mtb e turismo sul territorio lecchese: l’evento dal titolo ‘Educate Night’ è a cura dell’Associazione North N Line e si terrà venerdì sera presso Palazzo Paure. Tra gli ospiti ci saranno anche gli amministratori del territorio, il Cai di Lecco, i rappresentanti dell’IMBA (International Mountain Bicycling Association) e di Soil Searching.

L’Asd lecchese nata nel 2022 è guidata da Lorenzo Valsecchi, Maurizio Rossi e Gregorio Lanfranchi, promuove la Mtb con particolare attenzione per il trail building e la cura dei tracciati dedicati a questa disciplina.

“La serata – spiega Valsecchi – sarà occasione per provare a spiegare cosa facciamo come associazione e i progetti sui quali vorremmo concentrarci. Abbiamo a cuore i sentieri, la loro manutenzione e la necessità di avere tratti comuni e magari arrivare a realizzare percorsi interamente dedicati alla Mtb. Ma parleremo anche del potenziale che ha a livello turistico, oltre che sportivo e ricreativo e di quanto, tuttavia, manchino strutture per supportare questa attività”.

All’evento, durante il quale verranno anche raccontati gli interventi di manutenzione sui tracciati lecchesi compiuti dai giovani di Nort N Line, interverranno anche i rappresentanti di Imba e verrà presentato un video di Soil Searching (clicca qui). L’appuntamento è per le 20.30.

Alla serata informativa seguirà, sabato, una giornata di trailbuilding e riding che prevede la mattina la pulizia e il ripristino di alcuni punti del sentiero che scende dal monte San Defendente (Esino Lario) e nel pomeriggio un giro in Mtb con arrivo all’Azienda Agricola Il Melograno. Tutte le informazioni sulla pagina social dell’Asd.