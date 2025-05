Nibionno. Il Volley Evolution vince le Provinciali Femminili Under 13

La squadra, fondata 3 anni fa, ha conquistato il suo primo titolo provinciale

Le partite si sono svolte tra il 10 e l’11 Maggio al Palakennedy

NIBIONNO – All’ormai termine della terza stagione sportiva per l’Associazione Sportiva Dilettantistica VM Sport Academy Evolution di Nibionno il settore Volley continua a vincere e stupire. Tra il 10 e l’11 Maggio si sono svolte, in un Palakennedy gremito di gente, le Finali Provinciali della categoria under 13 femminile.

Il Nibionno, che ha concluso il suo percorso nel Girone B al 2° posto dietro all’A.s.s. Spin Volley Roncello, favorite al titolo, si presenta tra le quattro semifinaliste senza avere pronostici dalla sua parte, una vera e propria underdog. Sabato 10 Maggio, primo giorno di torneo, nel palazzetto si sono scontrate proprio le vincitrici del girone B, che si sono imposte sulla Valletta Volley per 3-0. Nella seconda semifinale invece è proprio la squadra di Coach Penati ad avere la meglio, sempre per 3-0, sulla Polisportiva 2001, capolista del Girone A fino a quel momento imbattuta. Entrambe le vincitrici accedono direttamente alla Fase Regionale rappresentando la Provincia di Lecco alle Fasi Finali di Categoria.

Domenica 11 Maggio si sono svolte inizialmente la partita tra il Valletta Volley e la Polisportiva 2001 per il 3°-4° posto ha visto trionfare l’imbattuta del Girone A sulla squadra Brianzona. Alle ore 17.00 va in scena la tanto attesa Finale Provinciale con il Volley Nibionno Evolution Arancio che di fronte ha le favorite pari età dello Spin Volley Roncello , squadra che fino ad oggi aveva sempre battuto le Nibionnesi. La gara è subito a favore della squadra di casa che con una ficcante battuta mette sotto le ospiti impietrite. Il primo si chiude 25-15 senza problemi per le ragazze di Penati-Luna, la reazione non tarda ad arrivare con le ospiti che salgono di morale e iniziano a macinare punti. Spin Volley non molla e Nibionno soffre complice qualche errore di troppo in attacco. Si va sull’1-1 con la squadra di casa ancora in difficoltà all’inizio set: Roncello parte forte e si porta avanti 9-4. Si gioca punto a punto fino al 18-18 e al cambio la compagine monzese piazza un Break e va sul 22- 18 . La squadra di casa non demorde e Amenta al servizio e Vitale e Rigamonti in attacco riportano Nibionno in parità. Infine Duca con due attacchi pregevoli porta il primo titolo provinciale della storia a Nibionno con Palakennedy in delirio. Per finire la Società Viola-Arancio fa un incetta di premi individuali con Dalia Duca M.V.P, Larissa Rigamonti Miglior Difensore e Viola Vitale Miglior Attaccante.